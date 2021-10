Netflix novembre 2021 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Le mois de novembre débute prochainement et Netflix est toujours aussi généreux. Le leader du streaming dévoile les films, séries et documentaires à venir.

Le mois de novembre va être chargé sur Netflix. Car si Halloween aura été l’occasion de découvrir des productions horrifiques, le géant du streaming passe la seconde en rameutant de grosses stars. Les spectateurs pourront découvrir Idris Elba, star de The Suicide Squad, dans The Harder They Fall. Mais la plus grosse équipe, c’est celle de Red Notice avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot. On vous dévoile les films, séries et documentaires de novembre 2021 !

À ne pas manquer en novembre 2021 sur Netflix

Red Notice avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot (12 novembre)

Red Notice, c’est la grosse sortie du mois de novembre sur Netflix. Un film d’action dans lequel un profiler joué par The Rock, John Hartley, doit s’associer à un grand voleur d’œuvres d’art pour arrêter une voleuse aussi expérimentée. On s’attend donc à un gros blockbuster pour débuter l’hiver : un premier trailer a été dévoilé et promet beaucoup un rythme effréné.

The Harder They Fall, western brutal avec Idris Elba (3 novembre)

Autre gros long-métrage du mois de novembre : The Harder They Fall. Un long-métrage dans lequel Nat Love (Jonathan Majors, l’interprète de Kang le Conquérant dans le MCU) part à la recherche de son ennemi Rufus Buck. Un chef de gang échappé de prison, cruel, incarné par Idris Elba.

Tick, Tick… Boom!, la comédie musicale avec Andrew Garfield (19 novembre)

Dans un registre complètement différent, Tick, Tick… Boom! risque de plaire à beaucoup. On retrouve Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man) dans le rôle d’un jeune compositeur. Un drame autobiographique et comédie musicale. Préparez à une grande histoire d’amour et d’amitié !

Clair-obscur, drame romantique sur fond de racisme (10 novembre)

Clair-obscur est un drame avec Ruth Negga et Tessa Thompson (Valkyrie dans Thor). Un drame sur fond de raciste : une femme noire découvre que son ancienne amie d’enfance se fait passer pour une blanche à New-York dans les années 20, en pleine ségrégation.

Cowboy Bebop, l’adaptation en live-action de l’animé (19 novembre)

Cowboy Bebop nous a livré son premier teaser pour cette adaptation en live-action de l’animé culte du même nom. Dans cette série concoctée par Netflix, des chasseurs de primes cherchent à sauver le monde en traquant les pires criminels de la galaxie (contre rémunération, bien évidemment). On garde un œil sur cette nouvelle version.

Netflix : le calendrier des sorties de novembre 2021

Lundi 1er novembre :

The Karaté Kid (2010) > Un jeune garçon féru d’arts martiaux est pris en charge par un maître excentrique…

Ouf > À 41 ans, François a tout pour être heureux : une femme, deux enfants, un bel appartement.Mais après un énième dérapage incontrôlé, suivi d’une mise au vert à l’hôpital psychiatrique, Anna, l’amour de sa vie, le met à la porte.

Mercredi 3 novembre :

The Harder They Fall > Décidé à se venger, le hors-la-loi Nat Love enfourche son cheval avec sa bande pour régler son compte à son ennemi Rufus Buck, un cruel chef de gang échappé de prison.

Les rois de l’arnaque > Ce documentaire relate le parcours d’escrocs qui ont tiré profit du système de quotas d’émission de l’UE pour empocher indûment des milliards avant de s’entre-détruire.

Jeudi 4 novembre :

Catching Killers > Ce documentaire relate le parcours d’escrocs qui ont tiré profit du système de quotas d’émission de l’UE pour empocher indûment des milliards avant de s’entre-détruire.

Vendredi 5 novembre :

Love Hard > Une jeune femme de Los Angeles traverse le pays pendant les fêtes Noël pour surprendre l’homme qu’elle a rencontré sur Internet, mais découvre qu’elle s’est fait avoir.

Narcos: Mexico (saison 3) > Un agent américain de la DEA découvre les incalculables dangers de la lutte contre les trafiquants de drogue mexicains lors de l’ascension du Cartel de Guadalajara.

L’improbable assassin d’Olof Palme > Cette série met en scène la manière dont l’assassin du Premier ministre suédois Olof Palme serait parvenu à passer pour un simple témoin.

Big Mouth (saison 5) > Les aventures d’adolescents à l’heure de la puberté.

Samedi 6 novembre :

Noël avec le père > Quatre sœurs vont devoir vite apprendre à jouer les familles unies quand leur père, parti depuis longtemps, réapparaît pour Noël dans leur somptueux manoir ancestral.

Arcane (épisodes 1-3) > Série animée qui se déroule dans l’univers de la franchise de jeu vidéo « League of Legends ». Intitulée « Arcane », celle-ci raconte les histoires originelles de deux champions emblématiques de la League et le pouvoir qui finit par les déchirer.

Chair de poule 2 : les fantômes d’Halloween > Sonny Quinn et son meilleur ami au collège, Sam, se font un peu d’argent en récupérant les objets dont les gens ne veulent plus. C’est ainsi qu’ils vont découvrir Slappy, une étrange marionnette de ventriloque tout droit sortie d’un livre Chair de poule jamais publié…

Mercredi 10 novembre :

Clair-Obscur > À New York, dans les années 20, une femme noire voit sa vie bouleversée lorsqu’elle retrouve une ancienne amie d’enfance qui se fait désormais passer pour blanche.

Le règne animal > Cette série immersive suit les créatures les plus formidables du monde et capture des moments inédits, des plus réconfortants aux plus choquants.

Creed > Adonis Johnson n’a jamais connu son père, le célèbre champion du monde poids lourd Apollo Creed, décédé avant sa naissance. Malgré tout, il a de toute évidence la boxe dans le sang et il se rend donc à Philadelphie, là même où Apollo Creed a affronté un adversaire ambitieux, Rocky Balboa…

Creed II > La vie est devenue un numéro d’équilibriste pour Adonis Creed entre ses obligations personnelles et son entraînement pour son prochain grand match. Et l’enjeu du combat est d’autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut compter sur Rocky Balboa à ses côtés…

Vendredi 12 novembre :

Red Notice > Lorsqu’Interpol déclenche une Alerte Rouge – destinée à traquer et capturer les criminels les plus recherchés au monde –, le FBI fait appel à son meilleur profiler, John Hartley. Il sillonne la planète jusqu’au jour où il se retrouve embarqué dans un braquage spectaculaire et contraint de s’associer au plus grand voleur d’œuvres d’art au monde Nolan Booth pour… arrêter la voleuse d’œuvres d’art la plus recherchée au monde, « l’Évêque ».

Samedi 13 novembre :

Arcane (épisodes 13-11) > Série animée qui se déroule dans l’univers de la franchise de jeu vidéo « League of Legends ». Intitulée « Arcane », celle-ci raconte les histoires originelles de deux champions emblématiques de la League et le pouvoir qui finit par les déchirer.

Lundi 15 novembre :

Trois couleurs (trilogie avec Bleu, Blanc et Rouge) > Trilogie avec Juliette Binoche, Julie Delpy et Irène Jacob.

Mardi 16 novembre :

American Nightmare 3 : élections > Une sénatrice américaine se lance dans la course à l’élection présidentielle en proposant l’arrêt total de la Purge annuelle. Ses opposants profitent alors d’une nouvelle édition de cette journée où tous les crimes sont permis pour la traquer et la tuer…

La saga Jason Bourne > Franchise d’action.

Mercredi 17 novembre :

Christmas Flow > Quand un rappeur et une journaliste que tout oppose se rencontrent, la magie de Noël opère !

Riverdale (saison 6, un épisode par semaine) > Les aventures du jeune Archie Andrews et de ses amis dans la ville de Riverdale.

Au royaume des fauves > Un propriétaire de zoo qui pète les plombs et des protagonistes trippants peuplent cette histoire vraie dans l’univers interlope de l’élevage des fauves.

Jeudi 18 novembre :

La princesse de Chicago : en quête de l’étoile > Quand un trésor de Noël est dérobé, la reine Margaret et la princesse Stacy demandent de l’aide à Fiona, leur sosie pleine d’audace, ainsi qu’à son ex très séduisant.

Les chiens dans l’espace > Dans un futur pas si lointain, des chiens génétiquement modifiés sont envoyés à travers l’univers à la recherche d’un nouveau foyer pour la race humaine. C’est pour eux le début d’une folle aventure, avec la lourde responsabilité de sauver l’humanité et le désir de retrouver leurs maîtres bien-aimés.

Aya et la sorcière > Aya a grandi dans un orphelinat douillet depuis qu’elle est bébé et ne sait pas que sa mère avait des pouvoirs magiques. Aimée et choyée, la fillette de 10 ans n’a jamais voulu quitter son cocon et son cher ami Custard.

Vendredi 19 novembre :

Tick, Tick… Boom ! > À l’approche de ses 30 ans, un jeune compositeur prometteur jongle entre l’amour, l’amitié et l’envie de réussir quelque chose de grandiose avant qu’il ne soit trop tard.

Cowboy Bebop > Aux trousses des pires criminels de la galaxie, des chasseurs de primes sont prêts à sauver le monde, si la récompense en vaut la peine.

Hellbound > Alors que les humains découvrent la possibilité d’anticiper leur propre mort, des anges sont chargés d’envoyer ceux qui utilisent ce don directement en enfer. Pour certains, ces anges sont les envoyés de Dieu, quand d’autres souhaitent enquêter sur leur originelle réelle.

Le cerveau, en bref (saison 2) > Que se passe-t-il dans votre tête ? Des rêves aux troubles de l’anxiété, explorez les mécanismes de votre cerveau grâce à cette série très instructive.

Samedi 20 novembre :

Arcane (épisodes 7-9) > Série animée qui se déroule dans l’univers de la franchise de jeu vidéo « League of Legends ». Intitulée « Arcane », celle-ci raconte les histoires originelles de deux champions emblématiques de la League et le pouvoir qui finit par les déchirer.

Mardi 23 novembre :

Les maître de l’univers : révélation (partie 2) > 35 ans après la fin de la série originale, Musclor et ses compagnons d’armes font leur retour pour livrer bataille aux féroces hordes de Skeletor. Teela réunit l’équipe pour résoudre le mystère de l’Épée de Pouvoir dans une course contre la montre pour restaurer Eternia et empêcher la fin de l’univers.

Gaufrette et Mochi : un repas de fête > Les marionnettes Gaufrette et Mochi explorent le monde pour assouvir leur curiosité de cuisine et de culture, tout en découvrant des ingrédients de tous horizons.

Mercredi 24 novembre :

Meurtrie > Une ex-championne de MMA saisit sa dernière chance de se racheter dans la cage quand le fils qu’elle a laissé revient dans sa vie.

Ruby tombée du nid > Dans ce court métrage en stop-motion, une oiselle élevée par des souris se lance dans un grand voyage pour découvrir quelle place elle peut prendre dans le monde.

Vendredi 26 novembre :

Green Snake > Une femme ne recule devant rien pour sauver sa sœur.

Un château pour Noël > Quand une auteure américaine négocie l’achat d’un château en Écosse avec le propriétaire, un duc grincheux et réticent, le résultat est bien plus qu’un compromis.

Dimanche 28 novembre :

Lutins > Les vacances de Noël d’une ado et de sa famille virent au cauchemar lorsqu’ils découvrent une ancienne menace qui plane sur l’île où ils séjournent.

Mardi 30 novembre :

Plus on est de fous > Une comédie sur l’épanouissement sexuel.

Charlie du pays des autocollants : histoire sous la neige > Charlie invente des histoires amusantes avec différentes formes, et il a besoin de ton aide ! Pars à l’aventure avec lui dans l’espace, au Far West… ou à la maison.