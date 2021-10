Netflix supprime le film Cuties de certains résultats de recherches

Netflix encore victime d’une erreur interne ? Ce nouveau « drame » semble le confirmer. En 2020, la plateforme a acquis les droits du film Cuties (Mignonnes). Ce projet est une réponse cinglante aux dérives des réseaux sociaux et l’hyper sexualisation des jeunes filles mineures. Mais l’affiche choisie par la firme pour promouvoir le long-métrage n’a pas vraiment fait l’unanimité. On peut en effet voir des adolescentes de 12 ans, prenant des poses lascives dans des tenues plutôt vulgaires. Netflix a présenté des excuses tout en continuant en la promotion du long-métrage.

Cuties : le film polémique fait encore parler de lui – Crédit : Netflix

Mais pour calmer les ardeurs, la plateforme a choisi de masquer Cuties de certaines recherches. Une stratégie qui ne fait pas l’unanimité en interne. Ainsi, le film n’apparaît plus dans les catégories « à venir » ou encore « recherches populaires ».

Quand Netflix s’auto-censure après une erreur marketing

Pour aller plus loin, Netflix a même modifié son algorithme interne. Le film ne peut donc plus apparaître avec la mention « torride / sexuel ». Cela aurait sans doute été l’affront de trop pour de nombreux spectateurs et détracteurs. La plateforme a tente de justifier son attitude par une déclaration pas vraiment convaincante. « Nos recommandations aident les membres à trouver d’excellents titres à regarder parmi tous les choix sur Netflix. Tous les titres ne sont pas promus de la même manière, tout comme la page d’accueil de chaque membre est différente » explique ainsi une responsable communication à la presse.

Mais trop tard, le mal est déjà fait. En ratant sa campagne promotionnelle avant de s’auto-censurer, Netflix a été victime de nombreuses attaques collatérales. Certes le film comporte un message choquant, mais il n’est pas acceptable de faire une promotion de la pédophilie pour certains. Les choses auront mis du temps à rentrer dans l’ordre. Mais le mini scandale reste encore sur toutes les lèvres.

Si l’erreur est humaine, on en vient à se demander si tout cela n’a pas été volontaire pour faire « parler ». Cuties est un film poignant qu’il faut prendre le temps de découvrir, sans faire d’amalgames trop faciles.

