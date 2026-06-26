Netflix : toutes les nouveautés de juillet, une suite très attendue au menu

Comme chaque mois, Netflix ajoute une flopée de nouveaux films et séries dans son catalogue. Juillet marquera notamment le retour de la jeune enquêtrice Enola Holmes, campée par la vedette de Stranger Things, Millie Bobby Brown.

Après un mois de juin prolifique marqué par la sortie de la saison 3 d’Avatar : Le dernier maître de l’air, Netflix a dévoilé sa programmation de juillet. Dans quelques jours, la plateforme de SVOD mettra notamment en ligne Enola Holmes 3, qui marque le grand retour de Millie Bobby Brown dans la peau de la jeune détective. Ce troisième volet l’emmènera à Malte où elle mènera l’enquête la plus périlleuse de sa carrière. Alors qu’elle se prépare à épouser Tewkesbury, ses projets sont bouleversés par l’enlèvement de son frère Sherlock…

Par ailleurs, Netflix va ajouter plusieurs blockbusters comme le fameux Barbie de Margot Robbie et Ryan Gosling, les classiques Seven et Interstellar ou encore plusieurs volets de la saga Fast & Furious. Au rayon des séries, le service au N rouge prévoit également plusieurs ajouts intéressants. Les abonnés pourront découvrir GIGN, une série française qui les plongera dans les interventions risquées de la célèbre unité d’élite.

Les nouveaux films, séries et documentaires ajoutés en juillet sur Netflix

Netflix lancera aussi Human Vapor, remake du film japonais éponyme de 1960. Après une expérience scientifique, un bibliothécaire devient capable de se transformer en vapeur. Il utilise alors ce pouvoir pour commettre des braquages afin de financer la carrière d’une danseuse qu’il admire. Les nostalgiques devraient en outre apprécier le reboot de La Petite Maison dans la prairie, nouvelle adaptation du roman de Laura Ingalls Wilder.

Voici le calendrier complet :

Films

Enola Holmes 3 : 1er juillet

Seven : 2 juillet

Interstellar : 2 juillet

Comment tuer son boss ? : 2 juillet

Pacific Rim : 2 juillet

Saga Fast & Furious (intégrale) : 3 juillet

Natacha (presque) hôtesse de l’air : 3 juillet

300 : 4 juillet

300 : La naissance d’un empire : 4 juillet

The Front Room : 6 juillet

Présidents : 7 juillet

Célibataire, mode d’emploi : 7 juillet

Tammy : 7 juillet

Jusqu’au bout : 8 juillet

C’est quoi cette famille ?! : 8 juillet

C’est quoi cette mamie ?! : 8 juillet

C’est quoi ce papy ?! : 8 juillet

Dog Man : 9 juillet

The Town : 9 juillet

Voyage au centre de la Terre : 9 juillet

Date Limite : 9 juillet

Serial noceurs : 9 juillet

Nous, les Leroy : 11 juillet

Jupiter : le destin de l’univers : 14 juillet

Mort sur le Nil : 15 juillet

La Rafle : 16 juillet

En taule : mode d’emploi : 16 juillet

Heartstopper Forever : 17 juillet

Rapide : 17 juillet

Bumblebee : 17 juillet

Monstres contre Aliens : 17 juillet

Barbie : 19 juillet

A Different Man : 20 juillet

Blanche-Neige et le Chasseur : 21 juillet

Le Chasseur et la Reine des glaces : 21 juillet

Yes Man : 21 juillet

La Petite Bande : 22 juillet

72 heures : 24 juillet

Presque : 25 juillet

Séries

La Loi de la plus forte (saison 3) : 2 juillet

Human Vapor : 2 juillet

La Petite Maison dans la prairie : 9 juillet

Love Is Blind : Royaume-Uni – Après le mariage : 12 juillet

Quarterback (saison 3) : 14 juillet

Ultimatum : USA (saison 4) : 15 juillet

The Hawk : 16 juillet

La Carte des désirs : 17 juillet

Le Palais de l’est : 17 juillet

Spooky in Love : 18 juillet

GIGN : 22 juillet

Nouvelle vie à Ransom Canyon (saison 2) : 23 juillet

Kaulitz & Kaulitz (saison 3) : 23 juillet

Documentaires

Les Voisins de l’enfer : 1er juillet

La Dérive – Cauchemar en mer : 10 juillet

Amour et machinations : 22 juillet

L’Attentat du vol Pan Am 103 : 30 juillet

Émission / Télé-réalité

Mieux vaut tard que célib – Saison 2 : 7 juillet

Love is Blind : UK – Saison 2 Partie 3 : 12 juillet

Hot Ones: Extra Heat : 13 juillet

Ultimatum : USA – Saison 4 : 15 juillet

WWE: Unreal – Saison 3 : 21 juillet

Kaulitz & Kaulitz – Saison 3 : 23 juillet

Sport