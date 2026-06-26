Netflix : toutes les nouveautés de juillet, une suite très attendue au menu

Comme chaque mois, Netflix ajoute une flopée de nouveaux films et séries dans son catalogue. Juillet marquera notamment le retour de la jeune enquêtrice Enola Holmes, campée par la vedette de Stranger Things, Millie Bobby Brown.
Après un mois de juin prolifique marqué par la sortie de la saison 3 d’Avatar : Le dernier maître de l’air, Netflix a dévoilé sa programmation de juillet. Dans quelques jours, la plateforme de SVOD mettra notamment en ligne Enola Holmes 3, qui marque le grand retour de Millie Bobby Brown dans la peau de la jeune détective. Ce troisième volet l’emmènera à Malte où elle mènera l’enquête la plus périlleuse de sa carrière. Alors qu’elle se prépare à épouser Tewkesbury, ses projets sont bouleversés par l’enlèvement de son frère Sherlock…
Par ailleurs, Netflix va ajouter plusieurs blockbusters comme le fameux Barbie de Margot Robbie et Ryan Gosling, les classiques Seven et Interstellar ou encore plusieurs volets de la saga Fast & Furious. Au rayon des séries, le service au N rouge prévoit également plusieurs ajouts intéressants. Les abonnés pourront découvrir GIGN, une série française qui les plongera dans les interventions risquées de la célèbre unité d’élite.
Les nouveaux films, séries et documentaires ajoutés en juillet sur Netflix
Netflix lancera aussi Human Vapor, remake du film japonais éponyme de 1960. Après une expérience scientifique, un bibliothécaire devient capable de se transformer en vapeur. Il utilise alors ce pouvoir pour commettre des braquages afin de financer la carrière d’une danseuse qu’il admire. Les nostalgiques devraient en outre apprécier le reboot de La Petite Maison dans la prairie, nouvelle adaptation du roman de Laura Ingalls Wilder.
Voici le calendrier complet :
Films
- Enola Holmes 3 : 1er juillet
- Seven : 2 juillet
- Interstellar : 2 juillet
- Comment tuer son boss ? : 2 juillet
- Pacific Rim : 2 juillet
- Saga Fast & Furious (intégrale) : 3 juillet
- Natacha (presque) hôtesse de l’air : 3 juillet
- 300 : 4 juillet
- 300 : La naissance d’un empire : 4 juillet
- The Front Room : 6 juillet
- Présidents : 7 juillet
- Célibataire, mode d’emploi : 7 juillet
- Tammy : 7 juillet
- Jusqu’au bout : 8 juillet
- C’est quoi cette famille ?! : 8 juillet
- C’est quoi cette mamie ?! : 8 juillet
- C’est quoi ce papy ?! : 8 juillet
- Dog Man : 9 juillet
- The Town : 9 juillet
- Voyage au centre de la Terre : 9 juillet
- Date Limite : 9 juillet
- Serial noceurs : 9 juillet
- Nous, les Leroy : 11 juillet
- Jupiter : le destin de l’univers : 14 juillet
- Mort sur le Nil : 15 juillet
- La Rafle : 16 juillet
- En taule : mode d’emploi : 16 juillet
- Heartstopper Forever : 17 juillet
- Rapide : 17 juillet
- Bumblebee : 17 juillet
- Monstres contre Aliens : 17 juillet
- Barbie : 19 juillet
- A Different Man : 20 juillet
- Blanche-Neige et le Chasseur : 21 juillet
- Le Chasseur et la Reine des glaces : 21 juillet
- Yes Man : 21 juillet
- La Petite Bande : 22 juillet
- 72 heures : 24 juillet
- Presque : 25 juillet
Séries
- La Loi de la plus forte (saison 3) : 2 juillet
- Human Vapor : 2 juillet
- La Petite Maison dans la prairie : 9 juillet
- Love Is Blind : Royaume-Uni – Après le mariage : 12 juillet
- Quarterback (saison 3) : 14 juillet
- Ultimatum : USA (saison 4) : 15 juillet
- The Hawk : 16 juillet
- La Carte des désirs : 17 juillet
- Le Palais de l’est : 17 juillet
- Spooky in Love : 18 juillet
- GIGN : 22 juillet
- Nouvelle vie à Ransom Canyon (saison 2) : 23 juillet
- Kaulitz & Kaulitz (saison 3) : 23 juillet
Documentaires
- Les Voisins de l’enfer : 1er juillet
- La Dérive – Cauchemar en mer : 10 juillet
- Amour et machinations : 22 juillet
- L’Attentat du vol Pan Am 103 : 30 juillet
Émission / Télé-réalité
- Mieux vaut tard que célib – Saison 2 : 7 juillet
- Love is Blind : UK – Saison 2 Partie 3 : 12 juillet
- Hot Ones: Extra Heat : 13 juillet
- Ultimatum : USA – Saison 4 : 15 juillet
- WWE: Unreal – Saison 3 : 21 juillet
- Kaulitz & Kaulitz – Saison 3 : 23 juillet
Sport
- MLB Home Run Derb : 13 juillet