Fast and Furious : comment voir les films dans l’ordre ?

Vous souhaitez regarder tous les films de la saga Fast and Furious dans le bon ordre ? On vous présente la chronologie à respecter pour bien comprendre l’histoire de Dom Toretto et de ses compères.

La saga Fast & Furious compte actuellement dix films dans sa série principale, auxquels s’ajoute le spin-off Hobbs & Shaw et deux courts métrages. Alors que l’ultime volet est attendu pour 2028, vous avez encore le temps de (re)découvrir cette franchise emblématique pour les amateurs de voitures et de cascades chaloupées. Suivez notre guide pour savoir comment regarder les films Fast and Furious dans le bon ordre. Attention, cet article contient des spoilers.

Les différents films réunissent tous les éléments nécessaires pour plonger les spectateurs au cœur d’une expérience cinématographique digne de ce nom : des effets spéciaux, des fusillades, des cascades, des courses-poursuites musclées sans oublier une bande son mémorable. La franchise met également à l’honneur un casting cinq étoiles avec la présence de Vin Diesel, Eva Mendes, Jason Statham, Dwayne Johnson, Charlize Theron ou encore Jason Momoa.

1. Fast and Furious (2001)

Dans le premier film de la saga, on découvre Dominic Toretto (Vin Diesel), dit Dom, un pilote de courses de rues expérimenté qui mène sa barque dans des affaires illégales avec ses amis, qu’il considère comme des membres de sa famille. Le quotidien de la bande va être perturbé par l’arrivée de Brian O’Conner (Paul Walker), un officier de police sous couverture. Ce dernier est chargé d’enquêter sur des attaques de camions dont Dom et sa bande sont les principaux suspects.

Bien que la tâche ne soit pas facile, le policier infiltré, qui est accessoirement un expert en mécanique et un as du volant, finit par gagner la confiance du groupe. Il se prend même d’amitié pour le gang et tombe amoureux de Mia, la soeur de Dom ; ce qui va lui coûter son statut de policier.

2. Turbo-Charged Prelude (2003)

Ce court métrage de 6 minutes est inclus dans l’édition spéciale du DVD de 2 Fast 2 Furious, le deuxième film de la saga. Bien qu’il fasse la transition entre le premier film et le second, il n’est toutefois pas nécessaire de le regarder pour comprendre l’histoire. Cette courte séquence nous résume brièvement la cavale de l’ex-flic Brian O’Conner, qui quitte Los Angeles pour mettre le cap sur Miami. Turbo-Charged Prelude est en définitive assez anecdotique. Toutefois, les fans inconditionnels de la saga diront certainement le contraire !

3. 2 Fast 2 Furious (2003)

Dans 2 Fast 2 Furious, on retrouve Brian O’Conner, parti s’installer à Miami pour entamer une nouvelle vie. L’ex-policier en cavale est finalement arrêté, mais le FBI décide de lui offrir une chance de se rattraper en participant à une opération qui vise à arrêter Carter Verone, un baron de la drogue argentin. Le jeune Brian n’aura d’autre choix que d’accepter pour éviter de passer ses prochaines années derrière les barreaux.

Afin de réussir son coup, Brian doit le prendre en flagrant délit de blanchiment d’agent. Ses compétences de pilote de rue vont une nouvelle fois être mises à rude épreuve. Pour l’aider dans sa mission, il pourra compter sur son ami d’enfance Roman Pearce (Tyrese Gibson), ainsi que sur la charmante Monica Fuentes (Eva Mendes), une agente fédérale sous couverture, qui se fait passer pour la fiancée de Carter.

4. Los Bandoleros (2009)

Vin Diesel est de retour dans ce deuxième court-métrage qui sert de préquel aux évènements du film Fast and Furious 4. Los Bandoleros est inclus en tant que bonus dans son édition spéciale, ainsi que dans les versions Blu-ray.

Ce court-métrage de 20 minutes met en lumière le fugitif Dominic Toretto, qui se cache en République dominicaine après les évènements du premier Fast and Furious. Il fait évader son ami Leo Tego de prison, avant d’être informé d’une opportunité pour détourner un convoi d’essence. Letty et Dominic se retrouvent et ravivent la flamme de leur relation.

5. Fast and Furious 4 (2009)

Dans Fast and Furious 4, les deux stars du premier volet, Dominic Toretto et Brian O’Conner, reprennent du service. En cavale depuis 5 ans, Dom retourne aux États-Unis lorsqu’il apprend que Letty, sa bien aimée, a été tuée. En parallèle, Brian, désormais agent du FBI, cherche à mettre la main sur Arturo Braga, un baron de la drogue, pour qui Letty travaillait sous couverture.

Les deux rivaux, Dom et Brian, unissent leurs forces pour faire tomber le baron. Ils y parviennent notamment grâce à Gisele (Gal Gadot), l’agent de liaison de Bruga, qui deviendra un personnage important dans la suite de la série. Le destin rattrape toutefois Dom qui se fait arrêter par le FBI, et écope de 25 ans de prison. Heureusement pour lui, il peut une fois de plus compter sur ses amis qui viennent le secourir.

6. Fast and Furious 5 (2011)

Suite aux évènements du film précédent, Brian O’Conner, Dominic et Mia Toretto sont traqués par la justice. Ils se retrouvent à Rio de Janeiro, au Brésil, où ils sont en cavale. Les trois compères élaborent un dernier plan pour s’offrir la liberté qu’ils méritent avant de disparaître : voler 100 millions de dollars à Hernan Reyes, le plus influent baron de la drogue de Rio. Pour maximiser leurs chances de réussite, ils réunissent une équipe de choc, composée notamment de Roman (Tyrese Gibson), Han (Sung Kang) et Tej (Ludacris).

Pour les freiner, la justice envoie son meilleur atout sur le terrain : Luke Hobbs (Dwayne Johnson), un chasseur de primes et leader des forces d’interventions de la sécurité diplomatique. Ce dernier s’associe à l’officier local Elena Neves pour élaborer un plan qui conduira à la capture des fugitifs. Toutefois, tout ne se passe pas comme prévu et les agents fédéraux sont attaqués par les hommes de Reyes. L’équipe de Dom sauve Hobbs et Elena, qui finissent par s’associer au groupe de fugitifs pour venger leurs agents.

7. Fast and Furious 6 (2013)

Après le casse pour le moins lucratif qu’ils ont réalisé à Rio de Janeiro, les membres de l’équipe de Dom savourent leur réussite, chacun à un endroit différent dans le monde. Etant toujours en cavale, ils sont toutefois dans l’incapacité de rentrer chez eux aux États-Unis. L’agent d’élite Luke Hobbs demande à Dominic de l’aider à capturer Owen Shaw, un mercenaire redoutable, et son équipe composée notamment de Letty, sa femme qu’il croyait morte. Pour cette mission, Dom convoque toute son équipe à Londres. En échange de leurs bons et loyaux services, leur casier sera blanchi et ils pourront retourner chez eux pour couler des jours heureux.

Aucun défi n’est assez grand pour Dom et son équipe, qui finissent par réussir la mission. En revanche, Gisele, la petite amie de Han, se sacrifie pour le sauver. À la fin du film, on voit Han en train de faire une course à Tokyo, la ville où il avait prévu de se rendre avec Gisele une fois la mission terminée. La voiture de Han se fait percuter, puis explose. Le responsable n’est autre que Deckard Shaw (Jason Statham), le frère d’Owen, qui souhaite se venger. Il appelle Dom pour le lui faire savoir. Cette scène fait ainsi le lien avec Fast and Furious : Tokyo Drift, et introduit en même temps le scénario de Fast and Furious 7.

8. Fast and Furious : Tokyo Drift (2006)

Bien qu’il s’agisse du troisième film de la série, les évènements de ce long-métrage se déroulent entre le 6ème et le 7ème épisode de la franchise, d’où son classement. Fast and Furious : Tokyo Drift rompt avec le côté très spectaculaire des autres volets pour revenir à l’essence même de la franchise : les courses illégales. Et ça ne fait pas de mal ! Dans cet épisode qui se passe donc à Tokyo, Vin Diesel et Paul Walker sont absents. On retrouve ainsi Han Lue, qui s’était rendu à Tokyo à la fin du précédent film.

Le protagoniste principal du film est ici inconnu au bataillon. Il s’agit de Sean Boswell (Lucas York Black), mécanicien hors pair avec un talent certain pour les courses automobiles. Ayant eu plusieurs problèmes avec la police californienne, il a dû fuir les États-Unis pour éviter la prison. Et se retrouve donc à Tokyo, chez son père, où il fait la rencontre de Twinkie (Shad “Bow Wow” Moss), un passionné de courses clandestines qui lui fait découvrir le drift. Sentant le potentiel de Sean, Han décide de le prendre sous son aile et de le former, jusqu’à ce qu’il soit assez préparé pour affronter le champion en titre Takeshi, également appelé D.K. (Drift King).

Au cours d’une course-poursuite, Han meurt dans un accident. On revoit donc ainsi la scène finale de Fast and Furious 6, qui se passe en fait à la fin de Tokyo Drift. Dominic Toretto apparaît ensuite et demande à affronter le nouveau roi du drift Sean Boswell.

9. Fast and Furious 7 (2015)

Dans Fast and Furious 7, on retrouve Deckard Shaw en principal antagoniste. Ce mercenaire et ex-membre des forces spéciales est bien décidé à se venger de Dom et de son équipe, qui ont mis son frère Owen dans le coma. Tandis que Dom et ses acolytes vivent désormais paisiblement, ils vont devoir faire de nouveau équipe pour venger Han et stopper Shaw dans sa quête de vengeance. Ils vont être aidés par Frank Petty, alias M. Personne, un agent des services secrets, qui leur demande en échange de l’aider à arrêter le mercenaire Mose Jakande (Djimon Hounsou), à retrouver l’œil de Dieu, un programme informatique, et à libérer sa créatrice Ramsay (Nathalie Emmanuel).

Après quelques rebondissements, et un combat spectaculaire entre Dom et Shaw, Hobbs s’interpose et arrête finalement Shaw, qui est transféré dans une prison de haute sécurité. À la fin du film, Dom et Brian se remémorent leurs meilleurs moments au volant de leur bolide, avant de se dire adieu et de prendre des chemins différents. Il s’agit là d’une scène particulièrement touchante, puisqu’elle rend hommage à Paul Walker, l’interprète de Brian O’Conner, mort tragiquement dans un accident de voiture. C’est donc la dernière fois qu’on le voit dans un film de la franchise. La production a d’ailleurs dû faire appel à ses frères et utiliser une technologie d’effets spéciaux pour tourner les dernières scènes manquantes.

10. Fast and Furious 8 (2017)

À Cuba, Dom passe du bon temps en compagnie de sa femme Letty, après qu’elle a finalement retrouvé la mémoire dans Fast and Furious 7. Le reste de l’équipe vit également des jours paisibles. Alors que tout se passe pour le mieux, une cyber-terroriste du nom de Cipher (Charlize Theron) vient remettre de l’huile sur le feu en forçant Dom à travailler pour elle.

Dominic Toretto s’oppose alors dans un premier temps à ses camarades. Chargé d’une mission de la plus haute importance, l’agent Hobbs échoue à cause de Dom, et est envoyé en prison. Il s’évade peu de temps après avec Deckard Shaw, grâce à l’aide de M. Personne. Les amis de Dom, ainsi que Hobbs et Shaw sont réunis par M. Personne dans le but d’arrêter Cipher et de comprendre les motivations de Dom.

On finit par apprendre que ce dernier est à la merci de la cyber-criminelle car elle retient en otage Elena, son ex-petite amie, et son fils dont il ignorait l’existence. Finalement, Elena se fait tuer, Cipher s’échappe et le fils de Dom est sauvé par Deckard et Owen Shaw. Ce qui met fin au conflit entre Dom, Shaw et Hobbs.

11. Fast and Furious : Hobbs & Shaw (2019)

Le film Fast and Furious : Hobbs & Shaw est un spin-off qui prend place deux ans après les évènements de Fast and Furious 8. Aucun des personnages emblématiques de la franchise n’y figure, à l’exception évidemment de Luke Hobbs et Deckard Shaw.

Dans ce long métrage en marge de la trame principale, l’agent fédéral et le mercenaire s’allient pour arrêter Brixton Lore (Idris Elba), un cyber-terroriste génétiquement modifié faisant partie de l’organisation Étéon, qui projette de réduire à néant une bonne partie de la population mondiale avec un virus mortel. Au départ réticents, les deux protagonistes finissent par former un duo de choc et sauvent le monde, en détruisant le cyborg et en mettant à l’abri le virus. Il n’est pas nécessaire de regarder ce film pour comprendre l’histoire.

12. Fast and Furious 9 (2021)

Comme le spin-off, ce volet prend place deux ans après Fast and Furious 8. Le quotidien tranquille de Dom et sa bande est une fois de plus bouleversé par une nouvelle menace. L’équipe doit en effet se reformer pour affronter Jakob Toretto (John Cena), le frère de Dom, responsable de la mort de son père.

M. Personne informe l’équipe qu’il a réussi à capturer Cipher. Toutefois, l’avion chargé de la rapatrier s’est fait attaquer et elle en a profité pour s’échapper. En allant fouiller dans les décombres, Dom trouve une partie de l’Ares, un dispositif capable de pirater n’importe quel système d’armes contrôlé par un ordinateur. Jakob arrive sur les lieux avec son armée et s’empare de l’appareil.

On apprend également que Han, censé être mort à la fin de Tokyo Drift, est finalement en vie et travaille pour M. Personne. Il est chargé de protéger une fille dénommée Elle, dont l’ADN est la clé de l’Ares. Tandis que Letty et Mia partent à sa recherche à Tokyo, Dom, Roman, Ramsey et Tej mettent le cap sur Édimbourg pour empêcher Jakob de trouver la deuxième partie de l’Ares. Ce qu’il finit par faire.

Après avoir kidnappé Elle, Jakob met à exécution son plan en lançant le téléchargement du dispositif. En revanche, l’antagoniste principal se fait trahir par l’un de ses hommes, Otto, et se range finalement du côté de Dom et de sa “famille”, dans la plus pure tradition des films de la franchise. Il aide ainsi l’équipe à empêcher le téléchargement d’Ares. Pour y mettre fin, Tej et Roman vont même aller jusque dans l’espace à l’aide de leur voiture-fusée pour détruire un satellite. À la fin du film, toute l’équipe se retrouve autour d’un barbecue, et la voiture de Brian arrive dans l’allée. Un hommage de plus au regretté Paul Walker.

13. Fast and Furious X (2023)

Sorti le 17 mai 2023 au cinéma, Fast and Furious X fait écho aux évènements du film Fast and Furious 5, lorsque Dominic Toretto et sa bande volait le coffre-fort de Hernan Reyes à Rio de Janeiro. Après la mort de son père, son fils Dante Reyes (Jason Momoa) a juré de se venger. L’antagoniste va s’en prendre directement à ce que Dom a de plus cher : sa famille.

Alors que l’Agence sollicite l’équipe pour voler une puce à Rome, Dom et Letty, restés à Los Angeles pour s’occuper de leur fils, réalisent que Dante a tendu un piège à ses amis. Ils partent alors sur le champ pour les sauver. L’équipe peut compter sur Jacok et Tess (Brie Larson), la fille de M. Personne pour les aider, ainsi que sur une alliée inattendue : Cipher. On apprend également que Gisele, qui s’est sacrifiée pour sauver Han quelques années plus tôt, n’est pas morte.

Une scène post-générique nous en dit plus sur l’intrigue du prochain volet, qui devrait clore l’histoire principale. Dante contacte Luke Hobbs, qui a tué son père, pour l’informer qu’il va se venger.

Et après ?

La famille de Dominic Toretto fera ses adieux au cinéma avec Fast Forever, le onzième et dernier volet de la saga principale, qui sortira le 15 mars 2028. Le tournage doit débuter en décembre 2026, sous la direction de Louis Leterrier, déjà réalisateur de Fast X. Côté casting, Vin Diesel reprendra évidemment son rôle de Dominic Toretto et Dwayne Johnson fera son retour dans la peau de Luke Hobbs. Jason Momoa et Jason Statham ont également été confirmés tout comme Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Tyrese Gibson et Ludacris.

En parallèle, une série Fast & Furious, développée par NBCUniversal, est officiellement commandée pour Peacock, le service de streaming du groupe. Elle est également attendue pour 2028.