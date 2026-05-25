Netflix : toutes les nouveautés de juin avec la saison 2 d’une série populaire

Netflix a dévoilé les nouveaux films, séries et documentaires qui font leur entrée dans le catalogue français en juin. Les abonnés pourront notamment découvrir la saison 2 d’Avatar : le dernier maître de l’air ainsi qu’une flopée d’autres contenus.

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Netflix, qui vient d’intégrer un flux de découverte vidéo vertical sur son application mobile, continue d’alimenter consciencieusement son catalogue chaque mois. Après un mois de mai riche en nouveautés avec le retour du spin-off de La Casa de Papel, la plateforme au N rouge fera la part belle à une autre série très appréciée en juin. Les abonnés pourront enfin visionner la saison 2 d‘Avatar : le dernier maître de l’air, adaptation de la célèbre série d’animation éponyme.

Alors que la Tribu de l’Eau du Nord a été sauvée de l’invasion de la Nation du Feu, Aang (Gordon Cormier), Katara (Kiawentiio) et Sokka (Ian Ousley) tenteront de convaincre le Roi de la Terre de les aider à affronter le Seigneur du Feu Ozai. L’Avatar devra notamment acquérir la maîtrise de la terre pour mettre fin à la guerre.

Côté films, les fans de Sylvester Stallone seront servis avec l’arrivée, dès le début du mois, de l’intégralité de la saga culte Rocky, incluant également les films Creed. On retrouvera aussi les trois premiers volets de la saga La Nuit au musée, le polémique Bac Nord de Cédric Jimenez ou encore le fameux Moulin Rouge ! sublimé par Nicole Kidman et Ewan McGregor.

Au menu également, de nombreux documentaires dont Michael Jackson: Le Verdict qui reviendra sur les accusations de pédocriminalité visant le chanteur.

Voici les nouveaux films, séries et documentaires ajoutés en juin sur Netflix

Séries

L’Été 36 : 1er juin

New York Unité Spéciale — Saisons 12 à 16 : 1er juin

Lawmen : L’Histoire de Bass Reeves — Saison 1 : 1er juin

Shangri-La Frontier — Saison 2 : 1er juin

Everwood — Saisons 1 à 4 : 2 juin

Night Shift for Cuties : 4 juin

Sous ses yeux : 4 juin

The King of Queens — Saisons 1 à 9 : 4 juin

Que ça vous serve de leçon ! : 5 juin

I’m the Most Beautiful Count — Saison 1 : 5 juin

This Love Doesn’t Have Long Beans — Saison 1 : 5 juin

Sesame Street — Volume 3 : 8 juin

The Rest is Football : 10 juin

L’Histoire de ma famille — Saison 2 : 10 juin

Viral Hit : 11 juin

The Evil Lawyer : 11 juin

À l’ombre des magnolias — Saison 5 : 11 juin

Trouble du jugement : 12 juin

The Polygamist : 12 juin

Horimiya : The Missing Pieces : 15 juin

Mon histoire d’amour avec Yamada à Lv999 : 15 juin

One Piece : Alabasta : 15 juin

Strong Will — Saison 1 : 15 juin

Outlast : La jungle : 17 juin

Sur tes traces : 18 juin

Oasis : 19 juin

Várzea : Le berceau du football brésilien : 20 juin

Le Chemin de l’olivier — Saison 3 : 24 juin

Avatar : Le dernier maître de l’air — Saison 2 : 25 juin

Agent Kim Reactivated : 26 juin

I Wanna Be Sup’tar — Saison 1 : 26 juin

Le Monde de Little Angel — Volume 8 : 27 juin

The Midnight Romance in Hagwon : 30 juin

Films

Rocky : 1er juin

Rocky II : 1er juin

Rocky III : 1er juin

Rocky IV : 1er juin

Rocky V : 1er juin

Rocky Balboa : 1er juin

Creed : L’héritage de Rocky Balboa : 1er juin

Creed II : 1er juin

Creed III : 1er juin

Le Cœur en braille : 1er juin

Radio : 1er juin

Bunny ! : 1er juin

Milky Subway : L’Express galactique — Le film : 1er juin

Le Rite : 2 juin

Famille recomposée : 2 juin

La bonne épouse : 3 juin

Valentine’s Day : 4 juin

The Disaster Artist : 4 juin

Yéti & Compagnie : 4 juin

Day of Reckoning : 4 juin

Maa Behen : Et tout dégénère : 4 juin

Le Mondial de Martín : 5 juin

L’Inconnue du port : 5 juin

Office Romance : 5 juin

40 ans, toujours puceau : 5 juin

Kick-Ass 2 : 5 juin

Approaching the Unknown : 5 juin

Area 51 : 5 juin

The Boss : 6 juin

Pattaya : 6 juin

Pacific Rim Uprising : 7 juin

The Way Back : 8 juin

Rachel se marie : 8 juin

Cuckoo : 9 juin

Sur les chemins noirs : 9 juin

Le Cygne et la princesse : Un Noël enchanté : 10 juin

Les Couleurs du mal : Noir : 10 juin

Double Happiness : 11 juin

Jack le chasseur de géants : 11 juin

Keanu : 11 juin

Pleasantville : 11 juin

Green Lantern : 11 juin

Entourage : 11 juin

Plus rien à f*** : 12 juin

La dernière chanson : 12 juin

The Insider : 12 juin

Escroc malgré lui : 12 juin

Au bout de la nuit : 12 juin

Frankelda, c’est moi : 12 juin

Canailles : 13 juin

The Flash : 14 juin

Notre très chère nonna : 14 juin

War Dogs : 15 juin

Robin des Bois, prince des voleurs : 16 juin

No Sudden Move : 16 juin

Skincare : 17 juin

Turbo : 17 juin

A Special Memory : 18 juin

Pas si simple : 18 juin

Bac Nord : 18 juin

Per Aspera Ad Astra : 18 juin

GOAT Pandemonium : 18 juin

Du miel plein la tête : 18 juin

Finding Forrester : 18 juin

Bébé mode d’emploi : 18 juin

Les Folies fermières : 18 juin

BAD GRANDPA : 19 juin

Jackass 3.5 : Le film non censuré : 19 juin

Si tu m’écoutes : 19 juin

Color Book : 19 juin

Miami Vice : Deux flics à Miami : 20 juin

Lucky : 20 juin

Babe, le cochon devenu berger : 21 juin

La Bataille du rail : 24 juin

In the Hand of Dante : 24 juin

Moulin Rouge ! : 25 juin

Barry Seal : American Traffic : 25 juin

La Nuit au musée : 26 juin

La Nuit au musée 2 : 26 juin

La Nuit au musée : Le secret des pharaons : 26 juin

Les Condés : 26 juin

Little Brother : 26 juin

Documentaires