Netflix : toutes les nouveautés de juin avec la saison 2 d’une série populaire

Netflix a dévoilé les nouveaux films, séries et documentaires qui font leur entrée dans le catalogue français en juin. Les abonnés pourront notamment découvrir la saison 2 d’Avatar : le dernier maître de l’air ainsi qu’une flopée d’autres contenus.
Netflix, qui vient d’intégrer un flux de découverte vidéo vertical sur son application mobile, continue d’alimenter consciencieusement son catalogue chaque mois. Après un mois de mai riche en nouveautés avec le retour du spin-off de La Casa de Papel, la plateforme au N rouge fera la part belle à une autre série très appréciée en juin. Les abonnés pourront enfin visionner la saison 2 d‘Avatar : le dernier maître de l’air, adaptation de la célèbre série d’animation éponyme.
Alors que la Tribu de l’Eau du Nord a été sauvée de l’invasion de la Nation du Feu, Aang (Gordon Cormier), Katara (Kiawentiio) et Sokka (Ian Ousley) tenteront de convaincre le Roi de la Terre de les aider à affronter le Seigneur du Feu Ozai. L’Avatar devra notamment acquérir la maîtrise de la terre pour mettre fin à la guerre.
Côté films, les fans de Sylvester Stallone seront servis avec l’arrivée, dès le début du mois, de l’intégralité de la saga culte Rocky, incluant également les films Creed. On retrouvera aussi les trois premiers volets de la saga La Nuit au musée, le polémique Bac Nord de Cédric Jimenez ou encore le fameux Moulin Rouge ! sublimé par Nicole Kidman et Ewan McGregor.
Au menu également, de nombreux documentaires dont Michael Jackson: Le Verdict qui reviendra sur les accusations de pédocriminalité visant le chanteur.
Voici les nouveaux films, séries et documentaires ajoutés en juin sur Netflix
Séries
- L’Été 36 : 1er juin
- New York Unité Spéciale — Saisons 12 à 16 : 1er juin
- Lawmen : L’Histoire de Bass Reeves — Saison 1 : 1er juin
- Shangri-La Frontier — Saison 2 : 1er juin
- Everwood — Saisons 1 à 4 : 2 juin
- Night Shift for Cuties : 4 juin
- Sous ses yeux : 4 juin
- The King of Queens — Saisons 1 à 9 : 4 juin
- Que ça vous serve de leçon ! : 5 juin
- I’m the Most Beautiful Count — Saison 1 : 5 juin
- This Love Doesn’t Have Long Beans — Saison 1 : 5 juin
- Sesame Street — Volume 3 : 8 juin
- The Rest is Football : 10 juin
- L’Histoire de ma famille — Saison 2 : 10 juin
- Viral Hit : 11 juin
- The Evil Lawyer : 11 juin
- À l’ombre des magnolias — Saison 5 : 11 juin
- Trouble du jugement : 12 juin
- The Polygamist : 12 juin
- Horimiya : The Missing Pieces : 15 juin
- Mon histoire d’amour avec Yamada à Lv999 : 15 juin
- One Piece : Alabasta : 15 juin
- Strong Will — Saison 1 : 15 juin
- Outlast : La jungle : 17 juin
- Sur tes traces : 18 juin
- Oasis : 19 juin
- Várzea : Le berceau du football brésilien : 20 juin
- Le Chemin de l’olivier — Saison 3 : 24 juin
- Avatar : Le dernier maître de l’air — Saison 2 : 25 juin
- Agent Kim Reactivated : 26 juin
- I Wanna Be Sup’tar — Saison 1 : 26 juin
- Le Monde de Little Angel — Volume 8 : 27 juin
- The Midnight Romance in Hagwon : 30 juin
Films
- Rocky : 1er juin
- Rocky II : 1er juin
- Rocky III : 1er juin
- Rocky IV : 1er juin
- Rocky V : 1er juin
- Rocky Balboa : 1er juin
- Creed : L’héritage de Rocky Balboa : 1er juin
- Creed II : 1er juin
- Creed III : 1er juin
- Le Cœur en braille : 1er juin
- Radio : 1er juin
- Bunny ! : 1er juin
- Milky Subway : L’Express galactique — Le film : 1er juin
- Le Rite : 2 juin
- Famille recomposée : 2 juin
- La bonne épouse : 3 juin
- Valentine’s Day : 4 juin
- The Disaster Artist : 4 juin
- Yéti & Compagnie : 4 juin
- Day of Reckoning : 4 juin
- Maa Behen : Et tout dégénère : 4 juin
- Le Mondial de Martín : 5 juin
- L’Inconnue du port : 5 juin
- Office Romance : 5 juin
- 40 ans, toujours puceau : 5 juin
- Kick-Ass 2 : 5 juin
- Approaching the Unknown : 5 juin
- Area 51 : 5 juin
- The Boss : 6 juin
- Pattaya : 6 juin
- Pacific Rim Uprising : 7 juin
- The Way Back : 8 juin
- Rachel se marie : 8 juin
- Cuckoo : 9 juin
- Sur les chemins noirs : 9 juin
- Le Cygne et la princesse : Un Noël enchanté : 10 juin
- Les Couleurs du mal : Noir : 10 juin
- Double Happiness : 11 juin
- Jack le chasseur de géants : 11 juin
- Keanu : 11 juin
- Pleasantville : 11 juin
- Green Lantern : 11 juin
- Entourage : 11 juin
- Plus rien à f*** : 12 juin
- La dernière chanson : 12 juin
- The Insider : 12 juin
- Escroc malgré lui : 12 juin
- Au bout de la nuit : 12 juin
- Frankelda, c’est moi : 12 juin
- Canailles : 13 juin
- The Flash : 14 juin
- Notre très chère nonna : 14 juin
- War Dogs : 15 juin
- Robin des Bois, prince des voleurs : 16 juin
- No Sudden Move : 16 juin
- Skincare : 17 juin
- Turbo : 17 juin
- A Special Memory : 18 juin
- Pas si simple : 18 juin
- Bac Nord : 18 juin
- Per Aspera Ad Astra : 18 juin
- GOAT Pandemonium : 18 juin
- Du miel plein la tête : 18 juin
- Finding Forrester : 18 juin
- Bébé mode d’emploi : 18 juin
- Les Folies fermières : 18 juin
- BAD GRANDPA : 19 juin
- Jackass 3.5 : Le film non censuré : 19 juin
- Si tu m’écoutes : 19 juin
- Color Book : 19 juin
- Miami Vice : Deux flics à Miami : 20 juin
- Lucky : 20 juin
- Babe, le cochon devenu berger : 21 juin
- La Bataille du rail : 24 juin
- In the Hand of Dante : 24 juin
- Moulin Rouge ! : 25 juin
- Barry Seal : American Traffic : 25 juin
- La Nuit au musée : 26 juin
- La Nuit au musée 2 : 26 juin
- La Nuit au musée : Le secret des pharaons : 26 juin
- Les Condés : 26 juin
- Little Brother : 26 juin
Documentaires
- Michael Jackson : Le Verdict — Série documentaire : 3 juin
- Poldi : Toujours d’attaque : 4 juin
- Le Meurtre de Rachel Nickell : 4 juin
- USA 94 : La quatrième étoile de la Seleção : 7 juin
- La Norvège en reconquête : 9 juin
- Maternal Instinct : L’énigme Taylor Parker : 12 juin
- America’s Sweethearts : Les cheerleaders des Dallas Cowboys — Saison 3 : 16 juin
- Nouvelle École : Italie — Saison 3 : 22 juin
- The American Experiment : Une nation à l’épreuve du temps : 24 juin
- Chris et Martina : Dernier set : 26 juin