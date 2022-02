Enola Holmes 2 : Netflix dévoile le synopsis du second film, avec Millie Bobby Brown et Henry Cavill

Enola Holmes 2 © Netflix

Cela fait déjà plus d’un an que la détective en herbe Enola Holmes a débarqué sur Netflix. La jeune héroïne sera de retour dans Enola Holmes 2, toujours interprétée par Millie Bobbie Brown. Si le tournage de la suite est d’ores et déjà terminé, Netflix en a profité pour diffuser le tout premier synopsis du film, en nous aguichant avec les mystères dangereux qui attendent l’héroïne.

Voici le synopsis d’Enola Holmes 2 partagé par Netflix : « Désormais détective comme son tristement célèbre frère, Enola Holmes s’occupe de sa première affaire officielle pour retrouver une fille disparue. Pendant ce temps, les étincelles d’un dangereux complot enflamment un mystère qui nécessitera l’aide de ses amis et de Sherlock en personne pour être résolu ».

Une suite qui enthousiasme Millie Bobbie Brown

Basé sur la série policière éponyme de Nancy Springer et dirigée par le réalisateur de Fleabag Harry Bradbeer, Enola Holmes suit les aventures de la petite sœur de Sherlock Holmes, Enola, qui a passé son enfance non pas dans un Londres crasseux et criminel, mais en obtenant l’éducation non conventionnelle de sa mère, Eudoria (Helena Bonham Carter), dans la campagne anglaise.

Millie Bobbie Brown avait trouvé un fort potentiel d’évolution en incarnant Enola Holmes dans le premier film, qui n’est pas sans rappeler ce qu’elle avait vécu sur un autre projet. « J’ai toujours dit que j’adorais jouer Eleven [de Stranger Things] parce que j’adore pouvoir la jouer continuellement. Avec la série de livres Enola, je suis vraiment optimiste quant à l’avenir » avait-elle dit à Entertainment Weekly.

Tout le casting du premier film devrait revenir sur le plateau, y compris Henry Cavill, qui a terminé de tourner la deuxième saison de The Witcher depuis un petit moment, actuellement diffusée sur Netflix. Seul le troisième frère de Holmes, Mycroft, n’a pas été annoncé comme faisant partie de la distribution artistique.

L’équipe créative derrière la caméra du premier film devrait également revenir, avec Jack Thorne (His Dark Materials) écrivant le scénario et Harry Bradbeer (Fleabag) à la réalisation. Millie Bobbie Brown est également attendue pour son rôle d’Eleven dans la saison 4 de Stranger Things.

