Netflix : toutes les nouveautés de mai dont un spin-off attendu

En mai, les abonnés Netflix auront droit à une ribambelle de nouveautés dont la saison 2 de Berlin et La Dame à l’hermine, le spin-off de La Casa de Papel. Films, séries, documentaires… On fait le point sur les ajouts.
Alors que Netflix prépare sa mue sur mobile, la plateforme continue de nourrir son catalogue de nouveaux contenus chaque mois. Un moyen de satisfaire sa base d’abonnés toujours en quête de programmes tout frais à visionner. Après un mois d’avril marqué notamment par la sortie du spin-off animé Stranger Things : Chroniques de 1985, c’est une autre série dérivée d’une franchise très populaire qui fait son retour.
Films, séries, documentaires : les nouveautés Netflix du mois de mai
En mai, les aficionados de l’univers de La Casa de Papel pourront dévorer Berlin et La Dame à l’hermine. Un second acte qui introduira le fameux Professeur, protagoniste iconique de la franchise. Au menu : un nouveau casse en Espagne autour du vol du tableau La Dame à l’hermine. Un braquage qui cache en réalité un plan de vengeance contre le duc de Malaga et son épouse qui croient pouvoir faire chanter Berlin.
Voici les autres nouveautés attendues :
Séries
- Glory : 1er mai
- 30 Rock (saison 1 à 6) : 1er mai
- Jujutsu Kaisen : Saison 2 : Batch 1 : 1er mai
- Jujutsu Kaisen : Saison 2 : Batch 2 : 1er mai
- Shangri-La Frontier (saison 1) : 1er mai
- The Rythmn of Revenge (saison 1) : 4 mai
- Les Ex de l’enfer (saison 2) : 6 mai
- Love is Blind : Pologne : 6 mai
- The Handmaid’s Tale (6 saisons) : 6 mai
- Legends : 7 mai
- Octobre : Cache-cache : 7 mai
- Merci et au suivant ! (saison 3) : 8 mai
- My Royal Nemesis : 8 mai
- Pop Culture Jeopardy : 11 mai
- Devil May Cry (saison 2) : 12 mai
- Perfect Match (saison 4) : 13 mai
- Entre père et fils : 13 mai
- Les Coqs (saison 2) : 13 mai
- Âme soeur : 14 mai
- Nemesis : 14 mai
- The WONDERfools : 15 mai
- Berlin et La Dame à l’hermine : 15 mai
- Carísima : 20 mai
- The Boroughs : Retraite rebelle : 21 mai
- Mating Season : 22 mai
- My Dress-Up Darling (saison 2) : 25 mai
- Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation: Saison 2: Batch 1 : 25 mai
- Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation: Saison 2: Batch 2 : 25 mai
- Les CrunchLabs de Mark Rober (saison 4) : 25 mai
- BLUE LOCK VS. U-20 JAPAN : 25 mai
- Meurtre mode d’emploi (saison 2) : 27 mai
- Pour un sou : 27 mai
- Les Meurtres zen (saison 2) : 27 mai
- Les Quatre saisons (saison 2) : 28 mai
- Calabasas Confidential : 29 mai
- Brasil 70 : Le troisième sacre : 29 mai
Films
- Par alliance : 1er mai
- Mi querida señorita : 1er mai
- Mr. & Mrs. Smith : 1er mai
- Ben-Hur : 1er mai
- Papa, j’ai une maman pour toi : 1er mai
- Les femmes de ses rêves : 1er mai
- Mon mariage préféré : 1er mai
- Colors of Love : 1er mai
- Spell : 1er mai
- Coneheads : 1er mai
- Lolita malgré moi : 1er mai
- Sexe Intentions 3 : 1er mai
- Hello, My Name is Doris : 1er mai
- Les Seigneurs de Dogtown : 1er mai
- Deux sœurs pour un roi : 2 mai
- Scarface : 3 mai
- Bugsy : 4 mai
- Sleepers : 5 mai
- Garde alternée : 5 mai
- Compte à rebours : Ronda Rousey vs. Gina Carano : 6 mai
- My Dearest Assassin : 7 mai
- Comic 8 Revolution: Santet K4bin3t : 7 mai
- De si remarquables créatures : 8 mai
- Jennifer’s Body : 8 mai
- Tendre et Saignant : 9 mai
- Rendez-vous chez les Malawas : 11 mai
- The Brutalist : 12 mai
- Warcraft : Le Commencement : 13 mai
- Jusqu’au bout du rêve : 14 mai
- Iron Man : L’attaque des technovores : 14 mai
- The Loved One : 14 mai
- Enquête sur un scandale d’état : 15 mai
- Black / White : 15 mai
- Le chat chapeauté : 15 mai
- One Piece : Drum : 15 mai
- Horimiya : 15 mai
- Sisters : 16 mai
- The Monkey : 19 mai
- In Her Shoes : 19 mai
- Mercato : 19 mai
- Breaking In : 21 mai
- Ladies First : 22 mai
- Les Femmes du square : 23 mai
- Sur la branche : 27 mai
- Avec ou sans enfants : 29 mai
- K-Pops! : 30 mai
- Nos pires voisins : 31 mai
- Nos pires voisins 2 : 31 mai
- La rupture : 31 mai
Documentaires, spectacles, concerts, jeunesse
- Aventures croisées : 1er mai
- Horton ! (saison 2) : 4 mai
- Funny AF avec Kevin Hart : 5 mai
- USA 94 : La quatrième étoile de la Seleção : 7 mai
- The Roast of Kevin Hart : 11 mai
- L’Envers du sport, Royaume-Uni : Jamie Vardy : 12 mai
- Martin Short : une vie en XXL : 12 mai
- Le Bus : Les Bleus en grève : 13 mai
- L’Accident : 15 mai
- Las Culturistas Culture Awards : 15 mai
- Ronda Rousey vs. Gina Carano : 17 mai
- L’Envers du sport, Royaume-Uni : Miracle en finale : 19 mai
- Wanda Sykes : Legacy : 19 mai
- James. : 21 mai
- L’Envers du sport, Royaume-Uni : Vinnie Jones : 26 mai
- Adili Idola Celebrity Roast: Fedi Nuril : 28 mai
- Rafa : 29 mai
- AFI Life Achievement Award : A Tribute to Eddie Murphy : 31 mai