Netflix : toutes les nouveautés de mai dont un spin-off attendu

En mai, les abonnés Netflix auront droit à une ribambelle de nouveautés dont la saison 2 de Berlin et La Dame à l’hermine, le spin-off de La Casa de Papel. Films, séries, documentaires… On fait le point sur les ajouts.

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Alors que Netflix prépare sa mue sur mobile, la plateforme continue de nourrir son catalogue de nouveaux contenus chaque mois. Un moyen de satisfaire sa base d’abonnés toujours en quête de programmes tout frais à visionner. Après un mois d’avril marqué notamment par la sortie du spin-off animé Stranger Things : Chroniques de 1985, c’est une autre série dérivée d’une franchise très populaire qui fait son retour.

Films, séries, documentaires : les nouveautés Netflix du mois de mai

En mai, les aficionados de l’univers de La Casa de Papel pourront dévorer Berlin et La Dame à l’hermine. Un second acte qui introduira le fameux Professeur, protagoniste iconique de la franchise. Au menu : un nouveau casse en Espagne autour du vol du tableau La Dame à l’hermine. Un braquage qui cache en réalité un plan de vengeance contre le duc de Malaga et son épouse qui croient pouvoir faire chanter Berlin.

Voici les autres nouveautés attendues :

Séries

Glory : 1er mai

30 Rock (saison 1 à 6) : 1er mai

Jujutsu Kaisen : Saison 2 : Batch 1 : 1er mai

Jujutsu Kaisen : Saison 2 : Batch 2 : 1er mai

Shangri-La Frontier (saison 1) : 1er mai

The Rythmn of Revenge (saison 1) : 4 mai

Les Ex de l’enfer (saison 2) : 6 mai

Love is Blind : Pologne : 6 mai

The Handmaid’s Tale (6 saisons) : 6 mai

Legends : 7 mai

Octobre : Cache-cache : 7 mai

Merci et au suivant ! (saison 3) : 8 mai

My Royal Nemesis : 8 mai

Pop Culture Jeopardy : 11 mai

Devil May Cry (saison 2) : 12 mai

Perfect Match (saison 4) : 13 mai

Entre père et fils : 13 mai

Les Coqs (saison 2) : 13 mai

Âme soeur : 14 mai

Nemesis : 14 mai

The WONDERfools : 15 mai

Berlin et La Dame à l’hermine : 15 mai

Carísima : 20 mai

The Boroughs : Retraite rebelle : 21 mai

Mating Season : 22 mai

My Dress-Up Darling (saison 2) : 25 mai

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation: Saison 2: Batch 1 : 25 mai

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation: Saison 2: Batch 2 : 25 mai

Les CrunchLabs de Mark Rober (saison 4) : 25 mai

BLUE LOCK VS. U-20 JAPAN : 25 mai

Meurtre mode d’emploi (saison 2) : 27 mai

Pour un sou : 27 mai

Les Meurtres zen (saison 2) : 27 mai

Les Quatre saisons (saison 2) : 28 mai

Calabasas Confidential : 29 mai

Brasil 70 : Le troisième sacre : 29 mai

Films

Par alliance : 1er mai

Mi querida señorita : 1er mai

Mr. & Mrs. Smith : 1er mai

Ben-Hur : 1er mai

Papa, j’ai une maman pour toi : 1er mai

Les femmes de ses rêves : 1er mai

Mon mariage préféré : 1er mai

Colors of Love : 1er mai

Spell : 1er mai

Coneheads : 1er mai

Lolita malgré moi : 1er mai

Sexe Intentions 3 : 1er mai

Hello, My Name is Doris : 1er mai

Les Seigneurs de Dogtown : 1er mai

Deux sœurs pour un roi : 2 mai

Scarface : 3 mai

Bugsy : 4 mai

Sleepers : 5 mai

Garde alternée : 5 mai

Compte à rebours : Ronda Rousey vs. Gina Carano : 6 mai

My Dearest Assassin : 7 mai

Comic 8 Revolution: Santet K4bin3t : 7 mai

De si remarquables créatures : 8 mai

Jennifer’s Body : 8 mai

Tendre et Saignant : 9 mai

Rendez-vous chez les Malawas : 11 mai

The Brutalist : 12 mai

Warcraft : Le Commencement : 13 mai

Jusqu’au bout du rêve : 14 mai

Iron Man : L’attaque des technovores : 14 mai

The Loved One : 14 mai

Enquête sur un scandale d’état : 15 mai

Black / White : 15 mai

Le chat chapeauté : 15 mai

One Piece : Drum : 15 mai

Horimiya : 15 mai

Sisters : 16 mai

The Monkey : 19 mai

In Her Shoes : 19 mai

Mercato : 19 mai

Breaking In : 21 mai

Ladies First : 22 mai

Les Femmes du square : 23 mai

Sur la branche : 27 mai

Avec ou sans enfants : 29 mai

K-Pops! : 30 mai

Nos pires voisins : 31 mai

Nos pires voisins 2 : 31 mai

La rupture : 31 mai

Documentaires, spectacles, concerts, jeunesse