Netflix : voici comment ouvrir la « boîte mystère »

La « boîte mystère du N rouge – Crédit : Netflix

Netflix est une plateforme qui s’adresse à toute la famille. Et une section est notamment dédiée aux jeunes abonnés. Via un profil enfant, votre progéniture pourra en effet bénéficier de l’interface Netflix jeunesse. Celle-ci embarque exclusivement des contenus destinés aux enfants. Et le N rouge s’efforce d’y apporter de nouvelles fonctionnalités. Il y a un peu moins d’un an, Netflix avait donné la possibilité aux parents de recevoir un récapitulatif bi-hebdomadaire des contenus regardés par leurs enfants.

Tout récemment, une nouvelle fonctionnalité vient de faire irruption dans la section jeunesse. Comme l’explique le service sur son blog, les enfants ont tendance à privilégier les programmes qu’ils ont l’habitude de regarder. Tant et si bien qu’il n’est pas aisé de les ouvrir à de nouveaux horizons.

Netflix : un moyen ludique de découvrir des contenus jeunesse

Afin de les inciter à découvrir des contenus inédits, Netflix a lancé la boîte mystère. Celle-ci permet de lancer aléatoirement un nouveau programme, l’algorithme faisant ses suggestions en se basant sur les habitudes de visionnage et les goûts de l’enfant. Ainsi, ce dernier devrait y trouver son compte sans pour autant regarder pour la centième fois le même dessin animé.

Pour accéder à cette rubrique, rien de plus simple. Il faut se connecter à un profil Jeunesse puis se rendre dans la section Favoris nichée au sommet de la page d’accueil. La fameuse boîte mystère sera alors mise en exergue. Il suffira alors de cliquer dessus pour lancer un contenu « nouveau pour toi ». « Nous espérons qu’ils apprécieront les surprises que nous leur réservons ainsi que les séries ou films que nous leur recommandons », souligne Netflix.

Pour rappel, il est fortement recommandé de bloquer l’accès à votre profil Netflix en configurant un code PIN. Ce faisant, votre progéniture ne pourra pas s’aventurer dans des recoins du catalogue inadaptés à son jeune âge.