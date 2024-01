Nintendo : les joueurs 3DS et Wii U en deuil, les services en ligne s’arrêteront le 9 avril

C’était déjà annoncé, désormais le couperet vient de tomber. Les services en ligne de la WiiU et de la 3DS vont définitivement fermer dans quelques mois. Une mauvaise nouvelle qui ne devrait pas être du goût de certains joueurs.

Nintendo Wii U ©Nintendo

Bien qu’elles n’aient pas rencontré le succès de leur grande sœur, la Wii U et la 3DS étaient malgré tout des consoles très appréciées. La console portable de Nintendo à profité d’un lancement plus que correct au japon et aux États-Unis.

Malheureusement pour elle, le mastodonte qu’est la Nintendo Switch aura eu raison d’elles. Après avoir arrêté la production des deux consoles (en 2017 pour la WiiU et en 2020 pour la 3DS), la firme japonaise leur coupe internet progressivement. Si un arrêt total des services était prévue pour avril 2024, une date et une heure précises sont maintenant connues : le 9 à une heure du matin.

L’e-shop des machines avait déjà fermé ses portes en mars 2023, empêchant les utilisateurs d’acquérir de nouveaux jeux. Une nouvelle qui avait d’ailleurs poussé un youtubeur américain à acheter l’intégralité du catalogue des consoles.

Les services en ligne de la Wii U et de la 3DS tirent leur révérence

Bientôt ce sera l’ensemble des services en ligne de la WiiU et de la 3DS qui feront leurs adieux aux joueurs. Ainsi, d’ici quelques mois il ne sera plus possible de jouer en ligne ou d’accéder aux fonctionnalités internet des jeux. Néanmoins Nintendo précise qu’il sera toujours possible de télécharger les jeux déjà achetés ainsi que leurs mises à jour.

Nintendo 3DS ©Nintendo

Une nouvelle qui devrait rassurer les joueurs et qui s’accompagnent de quelques recommandations de la part de l’entreprise. Nintendo enjoint les utilisateurs ayant un solde sur leur compte e-shop a faire le transfert vers celui de la Switch. Cette opération doit être faite avant le 12 mars à 7 heures. En revanche elle ne nécessite pas de posséder la console hybride.

De plus, la firme japonaise affirme que certaines fonctionnalités de la 3DS et de la WiiU seront maintenues. C’est le cas du StreetPass, de la Banque Pokémon et de PokéTransporter. Les deux dernières applications permettant de transférer des Pokémon d’un jeu à l’autre, dont ceux de la Switch.

La fermeture des serveurs était inéluctable

Cette décision de Nintendo de couper internet à ses consoles n’est pas isolée. En effet ce n’est pas le seule constructeurs à avoir ce genre de pratique. Microsoft s’apprête également à couper le store de la Xbox 360 en juillet 2024.

Ce genre d’initiative ne se fait pas à la légère et est souvent issu d’une volonté des constructeurs de se concentrer sur les consoles actuelles. C’est en tout cas ce que prétend Nintendo dans le cas de la Wii U et de la 3DS. La firme a effectivement déclaré que l’extinction des serveurs le 9 avril à pour but de centrer les efforts de la firme sur la Switch ainsi que ses futurs produits.