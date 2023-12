Nintendo Switch pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

La Nintendo Switch est sortie en 2017 au prix de 329,99 €. Aujourd’hui, ce dernier est passé à 269,99 €, mais il est possible de trouver la console et ses autres versions à des tarifs toujours plus abordables. Découvrez où acheter les Nintendo Switch au meilleur prix.

Tout le monde connaît la Nintendo Switch en 2023. Cette console à la particularité de pouvoir être utiliser comme une machine de salon, mais aussi comme une console portable. Même si la Nintendo Switch 2 arrive, la plateforme n’a pas encore dit son dernier mot et accueille toujours de grosses productions. La Nintendo Switch dispose même d’un catalogue de très bons jeux gratuits.

Cependant, à la vue de sa fiche technique, elle ne fait pas le poids contre les consoles de Sony et de Microsoft, la PS5 et la Xbox Series X. Mais cela ne l’empêche pas d’être un excellent appareil. Voici où acheter la Nintendo Switch moins chère et au meilleur prix.

💰 Où acheter une Nintendo Switch au meilleur prix ?

Nintendo Switch/Switch OLED

Console Nintendo Switch Amazon 266.17€

Rakuten 210€

Carrefour 266.17€

Fnac 269.99€

Cdiscount 274.99€

RueDuCommerce 323.63€ Plus d'offres Console Nintendo Switch OLED Amazon 319.48€

Rakuten 284.99€

Fnac 295€

E.Leclerc 310.49€

Carrefour 310.95€

Cultura 314.99€

RueDuCommerce 315€

Cdiscount 330.48€

Pixmania FR 409.70€ Plus d'offres

Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch Lite Amazon 386.33€

Rakuten 140€

RueDuCommerce 178€

Fnac 185.99€

E.Leclerc 196.09€

Carrefour 196.25€

Cultura 199.99€

Cdiscount 199.99€

Boulanger 209.99€

Pixmania FR 229€ Plus d'offres

Actuellement, la Nintendo Switch se décline en 3 modèles :

Nintendo Switch OLED : C’est la dernière version de la console équipée d’un écran tactile OLED de 7 pouces au prix officiel de 319,99 euros.

C’est la dernière version de la console équipée d’un écran tactile OLED de 7 pouces au prix officiel de 319,99 euros. Nintendo Switch : C’est le premier modèle sorti qui affiche un prix de 269,99 euros.

C’est le premier modèle sorti qui affiche un prix de 269,99 euros. Nintendo Switch Lite : C’est une version uniquement portable au prix de 199,99 euros. Vous pouvez retrouver ici notre article pour la trouver au meilleur prix.

En 2019, la Nintendo Switch standard a eu droit à nouvelle version dotée d’une meilleure batterie au prix de 299,99 euros. Souvent nommée Nintendo Switch V2 (à ne pas confondre avec le modèle OLED), cette dernière est descendue à 269 euros voire un peu moins chez certains revendeurs.

Fin août 2023, Nintendo a sorti une nouvelle Nintendo Switch OLED qui est disponible depuis le 6 octobre 2023. Cette dernière est apparue à l’occasion de la sortie de Super Mario Bros Wonder.

⚙️ Quelles caractéristiques techniques pour la Nintendo Switch ?

En termes de caractéristiques, la Nintendo Switch V2 de 2019 peut compter sur une autonomie de 4 h 30 à 9 heures selon son utilisation (contre 2 h 30 à 6 h 30 pour la première version sortie en 2017). Elle est vendue avec des Joy Con que l’on peut attacher ou détacher de la console selon que l’on joue en mode portable ou en mode salon. Bien que petits, ces derniers restent très ergonomiques et ne vous empêcherons pas de profiter d’une expérience de jeu optimale.

Du côté de l’affichage, la Nintendo Switch est équipée d’un écran tactile LCD de 6,2 pouces pour un poids de moins de 400 grammes. Côté capacité, la console embarque une mémoire de 32 Go et il est possible d’ajouter une carte mémoire Micro SD pour gonfler les capacités de la console.

Sachez aussi qu’en octobre 2021, Nintendo a dévoilé la Nintendo Switch OLED que nous avions testé ici. Si l’on excepte les haut-parleurs plus larges et le pied retravaillé, la Nintendo Switch OLED ne se différencie que par son écran OLED, plus grand et plus contrasté, qui reste cependant toujours en 720p.

Enfin, il ne vous reste plus qu’à profiter des dernières exclusivités de la Switch comme l’acclamé Zelda Tears of the Kingdom. Sinon, vous pouvez toujours consulter notre comparatif des différentes consoles Nintendo.

