La Wii U est officiellement enterrée : Nintendo arrête les réparations

Lancée en 2012 avec son concept innovant de tablette-manette, la Wii U a connu un destin tragique. Après avoir vu sa boutique en ligne et ses services multijoueurs fermer, la console signe son arrêt définitif : Nintendo ne propose plus de réparations pour la Wii U. C’est la fin d’une ère pour cette console qui aura marqué l’histoire de Nintendo, malgré un succès commercial mitigé.

Nintendo Wii U

La console Wii U, lancée en 2012 avec son concept novateur de tablette transformable en manette, tire définitivement sa révérence. Nintendo vient d’annoncer l’arrêt des réparations pour la console et ses accessoires, actant ainsi la fin d’une ère.

Fin de partie pour la Wii U : Nintendo stoppe les réparations

Cette décision s’inscrit dans un processus d’extinction progressive amorcé il y a déjà plusieurs mois. En mars 2023, la boutique en ligne de la Wii U (et de la 3DS) fermait ses portes, marquant la première étape du retrait de la console, pourtant innovante pour l’époque.

Car après tout, la Wii U proposait une expérience unique avec sa manette-tablette pouvant se connecter au téléviseur pour une utilisation classique. Ajoutons à cela une ludothèque respectable — à tel point que Nintendo les aura presque tous remasterisés sur Switch — et la console avait de quoi séduire. Mais toute bonne chose a une fin.

En avril 2024, Nintendo mettait un terme aux services en ligne de la Wii U et de la 3DS, empêchant ainsi les joueurs de profiter du multijoueur sur ces plateformes. Un deuil pour beaucoup : même ce youtubeur avait acheté tous les jeux 3DS et Wii U sur le Nintendo eShop avant sa fermeture. Heureusement, pour les possesseurs d’une console encore fonctionnelle, le solo reste accessible… tant que la machine ne rend pas l’âme.

C’est justement là que le couperet tombe : l’arrêt des réparations par Nintendo signe le glas de la Wii U. Plus de boutique en ligne, plus de services en ligne, et désormais plus de solution simple pour la réparer en cas de panne.

Mais alors, peut-on dire pour autant que la Wii U est définitivement enterrée ? Clairement, oui. Nintendo a méthodiquement retiré la prise à sa console, couche par couche. D’abord la distribution numérique, puis le multijoueur, et maintenant la maintenance matérielle. La boucle est bouclée. La Wii U rejoint ainsi le panthéon des consoles Nintendo disparues, laissant derrière elle des souvenirs pour certains, et un concept audacieux qui n’aura pas rencontré le succès escompté. Il faudra désormais se tourner vers la Nintendo Switch et, à terme, vers l’éventuelle Nintendo Switch 2.