Nintendo : la Switch Pro serait la Super Switch et l’édition Monster Hunter Rise a été annoncée

Il y a du nouveau du côté de Nintendo ! Les rumeurs concernant une prochaine console pro dotée de meilleures performances s’intensifient avec un nouveau nom révélé. En effet, la prochaine console hybride de la firme nippone ne s’appellerait pas Switch Pro comme l’on pensait depuis plusieurs mois, mais bel et bien Super Switch. Le nom vient d’être évoqué lors d’une conversation sur Twitter entre un journaliste brésilien et un leaker.

L’édition Monster Hunter Rise de la Nintendo Switch – Crédit : Nintendo

La Super Switch rappelle évidemment la Super Nintendo qui va fêter son 30 anniversaire de lancement en Amérique du Nord cette année. Nintendo pourrait donc profiter de l’occasion pour annoncer la version pro de sa Switch dont les ventes ont d’ailleurs d’ores et déjà dépassé celles de la SNES.

Une Super Switch n’arrange pas forcément les développeurs

Selon une fuite datant de ce mois-ci, la Super Switch serait équipée d’un écran OLED avec une compatibilité 4K et une meilleure autonomie. Bien que ce soit une bonne nouvelle pour les joueurs qui veulent profiter d’une expérience de jeu améliorée, ce n’est pas forcément évident pour les développeurs. En effet, le studio néerlandais Engine Software s’est récemment confié lors d’une interview accordée à Nintendo Everything.

Le studio a répondu aux rumeurs de la Super Switch en déclarant que : « bien sûr, ce serait bien d’avoir plus de RAM ou un GPU / CPU plus rapide qu’avant, mais si elle [la Super Switch] est toujours considérée comme étant la même plateforme, vous devez vous assurer que votre jeu fonctionne sur tous les modèles. Ainsi, pour des raisons de compatibilité, vos performances sont comparées aux spécifications les plus basses. Nous avons déjà vu avec les systèmes améliorés antérieurs que la puissance supplémentaire n’est jamais vraiment bien utilisée pour cette raison ».

À l’heure actuelle, la Nintendo Switch se sert d’une résolution dynamique afin de ne pas impacter les fréquences d’images en jeu. L’un des avantages principaux de la Super Switch serait donc de pouvoir profiter des jeux dans leur résolution maximale tout en ayant des fréquences d’images élevées. Ainsi, les titres en open-world comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild et The Witcher 3 : Wild Hunt proposeraient une meilleure expérience de jeu.

Pour le moment, Nintendo n’a pas encore officialisé la Switch Pro ou Super Switch. Le président de Nintendo America a récemment évoqué le sujet en déclarant que la console hybride n’est qu’à mi-chemin de son cycle de vie.

L’édition collector Monster Hunter Rise est disponible en précommande

Enfin, Nintendo vient d’annoncer une excellente nouvelle pour les joueurs fans de la franchise japonaise Monster Hunter. En effet, le pack Nintendo Switch édition Monster Hunter Rise et la manette Nintendo Switch Pro seront disponibles dès le 26 mars en France. Les précommandes sont déjà ouvertes.

Le pack Nintendo Switch édition Monster Hunter Rise (qui inclut un code de téléchargement pour #MHRise + le DLC "Kit deluxe" + du contenu bonus) sera disponible le 26/03 en même temps que cette manette Nintendo Switch Pro spéciale ! pic.twitter.com/e8K9mmFFY1 — Nintendo France (@NintendoFrance) January 27, 2021

Bien entendu, l’édition collector de la console comprend un code de téléchargement pour Monster Hunter Rise qui sort aussi le même jour. Ce code donne aussi accès au DLC « Kit Deluxe » et à du contenu bonus, mais nous n’avons pas encore plus d’informations. En attendant, une démo est disponible sur le Nintendo eShop si vous voulez l’essayer avant sa sortie.

Source : NotebookCheck