Nintendo Switch Pro : le président de Nintendo America répond aux rumeurs sur la console

La future Nintendo Switch Pro est très attendue des fans qui souhaitent profiter des jeux Nintendo en définition 4K sur leur téléviseur. Le président de Nintendo of America a évoqué le sujet dans une interview avec le site Polygon, et sa réponse pourrait décevoir les fans.

La Nintendo Switch Pro pourrait utiliser le DLSS 2.0 pour upscaler les jeux en définition 4K, et supporter nativement les jeux les moins gourmands dans cette définition.

Nintendo Switch – Crédit : joatseu / Pixabay

À l’origine, nous pensions que la Nintendo Switch Pro pourrait être dévoilée en 2020 sans apporter d’innovations majeures. Selon un rapport cet été, Nintendo aurait prévu de commencer la production en 2020 afin de commercialiser la console en 2021 au début de l’année, mais d’après les explications de Doug Bowser, cela n’est que peu probable.

Doug Bowser s’exprime au sujet de la Nintendo Switch Pro dans une interview

Lors de l’interview avec Polygon, le journaliste a mentionné les spéculations autour d’un potentiel modèle Pro pour les Switch, et voici ce qu’a répondu le président de Nintendo America : « Comme nous le savons, la technologie évolue et change constamment. Nous essayons toujours de déterminer : comment peut-elle améliorer l’expérience de jeu ? Et que ce soit sur une plateforme actuelle ou future, nous sommes toujours en train de regarder cela. ».

Il poursuit en déclarant « Cependant, nous voyons aussi en ce moment – et nous venons d’en parler – que la dynamique de la Nintendo Switch et de la Nintendo Switch Lite est forte en cette quatrième année. Nous pensons que nous sommes en train de changer la trajectoire d’un autre cycle de vie typique des consoles. Nous continuerons, dans un avenir proche, à nous pencher vraiment sur ces deux plateformes et sur le contenu qui les accompagne, parce que c’est la relation symbiotique qui fait la vraie différence. Et c’est pourquoi la Nintendo Switch est si particulière. ».

Enfin, il note que « comme M. Furukawa l’a mentionné dans son exposé sur la politique de gestion de l’entreprise, nous pensons que nous sommes juste à mi-chemin de ce cycle de vie sur cette plateforme. ». D’après ses explications, la Nintendo Switch aurait encore de longues années devant elle avant que nous ayons besoin d’une nouvelle génération.

Néanmoins, il y a quelques mois, Nintendo préparerait déjà l’arrivée de sa console Ultra HD. En effet, le géant japonais avait demandé aux développeurs de permettre à leurs jeux d’accepter la définition 4K, ce qui nous amène à penser qu’une Nintendo Switch Pro pourrait arriver dès l’année prochaine. Doug Bowser a rappelé que le facteur de forme de la Nintendo Switch est très important pour l’entreprise. Un futur modèle plus puissant pourrait alors à nouveau être une console portable comme une console de salon grâce à une station d’accueil.

Source : polygon