Nintendo Switch Pro : 4K, écran OLED, meilleure autonomie, ce qui est attendu de la prochaine console

La Nintendo Switch Pro n’est pas encore officialisée, mais un data miner aurait déjà découvert quelques informations importantes à son sujet. La prochaine console serait équipée d’un écran OLED, d’un SoC compatible 4K et d’une meilleure batterie.

Mario Kart 8 Deluxe sur la Nintendo Switch – Crédit : Pixabay / Pexels

La Nintendo Switch Pro fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis déjà plusieurs mois. L’année dernière, une fuite affirmait qu’une Nintendo Switch Pro boostée au Nvidia Volta sortirait fin 2020. Quelques jours plus tard, une autre fuite révélait que la console ne prendrait pas en charge la 4K. Au final, nous n’avons pas encore eu d’informations précises sur la Nintendo Switch Pro, jusqu’à présent. Un data miner du nom de « SciresM » a fait une découverte en fouillant dans les fichiers de la dernière mise à jour du firmware de la Nintendo Switch.

La Nintendo Switch Pro apporterait son lot d’améliorations par rapport à la Nintendo Switch

Si les fichiers découverts par le data miner ont bel et bien un rapport avec la Nintendo Switch Pro, le nom de code de cette dernière est « Aula ». La firme de Kyoto ferait le choix d’utiliser un SoC Realtek qui offrirait une compatibilité avec la 4K. De plus, la Nintendo Switch Pro serait équipée d’un écran OLED.

Cette dernière spécificité est plus que probable, étant donné le nombre de fuites ayant déjà annoncé un écran de meilleure qualité pour la console hybride de Nintendo. Celle-ci bénéficierait alors d’une qualité d’image améliorée et d’un meilleur contraste tout en consommant moins d’énergie. Ainsi, la Nintendo Switch Pro aurait une plus grande autonomie que sa grande sœur. En ce qui concerne la 4K de la Nintendo Switch Pro, cette résolution serait probablement réservée au mode dock de la console, c’est-à-dire lorsqu’elle est connectée à un téléviseur. En mode portable, aussi appelé nomade, la Nintendo Switch Pro ne pourrait pas afficher d’images en 4K native.

Enfin, le data miner a également mentionné un meilleur refroidissement de la console, mais nous n’avons pas encore plus de détails. Bien entendu, tous ces détails sont à prendre avec des pincettes. Nintendo n’a pas encore annoncé le modèle Pro de la Switch et de la Switch Lite. Selon le président de Nintendo of America qui s’est exprimé il y a quelques jours, la Nintendo Switch n’est qu’à mi-chemin de son cycle de vie.

Source : ComicBook