Nintendo Switch : ce stylet de dessin sensible à la pression se branche sur le port audio

La Nintendo Switch va enfin avoir droit à un stylet digne de ce nom et par conséquent à une véritable application de dessin. L’écran de la Switch n’enregistre pas la différence de pression appliquée, donc le stylet utilise le port audio pour y parvenir. Voici comment.

Une partie des utilisateurs de la Nintendo Switch aurait apprécié que la console hybride soit livrée avec un stylet comme l’était la Nintendo 3DS par exemple. À la place, Nintendo a sorti son stylet officiel prévu pour l’écran capacitif de la console. Cependant, c’est un stylet de navigation et non de dessin. Il n’est pas du tout sensible à la pression appliquée par l’utilisateur. C’est le même stylet qui accompagne la version physique du Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima sorti au début de l’année.

Un véritable stylet de dessin dédié à la Nintendo Switch

Le nouveau stylet pour la Nintendo Switch qui a cartonné sur Kickstarter avec plus de 135 900 dollars récoltés sur un objectif de 16 289 dollars s’appelle le Colors SonarPen. Il est conçu par « Colors! », la société derrière la fameuse application de dessin « Colors! 3D » de la Nintendo 3DS. Le développeur Jens Andersson ne voulait pas sortir une application de dessin sur la Switch si elle n’était pas en mesure de battre celle de la 3DS.

Développer un stylet sensible à la pression pour la Nintendo Switch était un véritable défi technologique. En effet, l’écran LCD de la console ne prend pas en compte la différence de pression appliquée par l’utilisateur. Il est aussi impossible d’y connecter en Bluetooth un stylet de dessin comme on peut le faire sur d’autres plateformes. Le Colors SonarPen est donc très ingénieux.

Comment ça marche ?

Le stylet se branche par câble sur le port audio de la console qui le reconnait comme un casque. Une tonalité de 8 000 Hz passe par le câble jusqu’à la pointe du stylet. À cet endroit précis, une résistance atténue la tonalité en fonction de la pression reçue par la pointe du stylet. Le microphone interne du stylet mesure ensuite le volume du son afin de calculer la pression qui a été appliquée sur la pointe du stylet. Pour faire simple, le toucher est enregistré normalement par l’écran tactile tandis que la pression est enregistrée par le stylet. Même si le fonctionnement semble compliqué, la précision est au rendez-vous.

Une application de dessin, Colors Live, accompagne le stylet. Ainsi, les utilisateurs auront à disposition une plateforme et un outil artistiques qui prendront en compte la force et la largeur de leur tracé. Il reste encore trois jours pour soutenir le projet Kickstarter. Il faut contribuer en donnant environ 53 dollars pour obtenir le code eShop de Colors Live et le stylet Colors SonarPen.

