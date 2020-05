La Nintendo Switch a dépassé les ventes de la N64 et la GameCube combinées

La Nintendo Switch vient de franchir un nouveau cap de ventes mondiales. C’est une année record pour la firme japonaise qui a vendu 55,77 millions de Switch depuis son lancement. Ce nombre dépasse les ventes de la N64 et la GameCube combinées.

Crédit : Nintendo

Nintendo continue de battre des records avec sa console familiale hybride ainsi que la version portable Lite. En effet, les ventes de la Nintendo Switch Lite sont également comptabilisées. Sa popularité n’est pas près de s’essouffler, bien au contraire. Au dernier trimestre 2019, les ventes de la Switch ont dépassé celles de la SNES avec 52,48 millions d’unités vendues. Ce nombre a fortement augmenté dès le premier trimestre de cette année, notamment grâce à la sortie d’Animal Crossing : New Horizons le 20 mars 2020.

55,77 millions d’exemplaires vendus en 3 ans de commercialisation

Nintendo a aujourd’hui dévoilé le bilan financier de l’exercice achevé d’avril 2019 à mars 2020. Rien qu’au premier trimestre 2020, jusqu’au 30 mars, il y a eu 3,29 millions de Switch écoulées. C’est une augmentation de 33% par rapport au nombre de consoles vendues l’année dernière à la même période. Sans aucun doute, Animal Crossing : New Horizons puis le début de la pandémie ont fortement contribué aux bonnes ventes. Le jeu devient d’ailleurs le septième titre le mieux vendu de la console et il possède aussi le meilleur démarrage avec 11,77 millions de copies écoulées dans le monde en seulement douze jours.

Grâce à ce premier trimestre très fructueux, Nintendo a vendu un total de 55,77 millions de Switch depuis sa commercialisation en mars 2017. Ce nombre comprend 6,19 millions d’exemplaires de la Switch Lite qui n’est disponible que depuis septembre 2019. Les ventes de la Switch ont donc officiellement dépassé celles de la N64 et de la GameCube combinées qui en cumulent respectivement 32,93 millions et 21,74 millions.

La Nintendo Switch continue à très bien se vendre

En vendant 21,03 millions de Switch durant l’année fiscale d’avril 2019 à mars 2020, la firme nippone a dépassé son objectif qui était de 19,5 millions. C’est bien une preuve que la console hybride et sa petite sœur portable se vendent extraordinairement bien sans montrer aucun signe de faiblesse. C’est d’ailleurs bien pour cette raison que Nintendo n’a pas prévu de sortir de nouvelle Switch cette année.

Nintendo a également précisé que la pandémie de Covid-19 a eu un impact limité sur ses opérations, mais que « si les effets de Covid-19 se prolongent ou s’aggravent encore, il est possible que nos développements en soient affectés, notamment à cause des différents environnements de travail entre le domicile et le bureau ». Pour cette raison, Nintendo pense ne pouvoir vendre que 140 millions de jeux pour cette année fiscale alors qu’il y en a eu 169 millions en 2019/2020. Il faut aussi noter que, depuis son lancement, 356,24 millions de jeux ont été vendus pour la console. Maintenant, il faut attendre le prochain record, lorsque la Nintendo Switch dépassera les 61,91 millions de ventes de la légendaire NES (1983).

Sources : Engadget, Nintendo