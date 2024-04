Nintendo Switch 2 : écran OLED et meilleurs temps de chargement, Samsung va booster la console

La Nintendo Switch 2 se prépare à passer à la vitesse supérieure. Des fuites suggèrent que la console embarquera une puce Samsung performante et un écran OLED pour des performances graphiques et une expérience de jeu améliorées. De quoi enthousiasmer les plus impatients ?

Nintendo Switch 2 (concept par Yanko Design)

Alors que les rumeurs d’un casque VR collaboratif entre Google et Nintendo continuent d’alimenter les discussions, c’est un autre géant coréen qui se retrouve au coeur de l’actualité de la prochaine Nintendo Switch 2 : Samsung.

La Nintendo Switch 2 boostée par Samsung : performances et OLED au rendez-vous ?

L’intégration des composants de Samsung dans de nombreux appareils électroniques n’est un secret pour personne. Les consoles de jeux, nécessitant une mémoire vive performante, tirent souvent parti de l’expertise du constructeur coréen. Des sources concordantes révèlent la Nintendo Switch 2 devrait embarquer une puce mémoire Samsung pour des performances accrues par rapport à sa grande soeur.

Selon ces mêmes sources, la Nintendo Switch 2 devrait profiter de la mémoire V-NAND de 5ème génération de Samsung, capable d’atteindre des vitesses de lecture pouvant grimper jusqu’à 1,4 Go/s. Cette amélioration se traduira par des temps de chargement plus rapides, une évolution attendue pour la nouvelle génération de consoles. L’impact ira plus loin que le simple chargement : un gain en fluidité est également espéré, notamment lors des phases d’exploration en monde ouvert ou pendant les cinématiques.

À lire : La Nintendo Switch 2 n’arrivera pas avant avril 2024 au moins

Même si la technologie embarquée est une génération un peu ancienne par rapport aux puces V-NAND de 9ème et 10ème génération que Samsung développe actuellement, l’écart de performance ne devrait pas être rédhibitoire. L’optimisation logicielle conjointe de Nintendo et de Samsung permettra sans doute de tirer le meilleur parti de cette mémoire vive et d’offrir une expérience de jeu plus agréable.

Le mystère demeure toutefois concernant les autres composants de la future console de Nintendo. Même si les rumeurs évoquent la présence d’un écran OLED signé Samsung. C’est BOE qui aurait du s’en occuper initialement, mais le partenaire aura été abandonné suite à un procès intenté par Samsung Display contre BOE en juin 2023. Samsung accusait BOE de contrefaçon de propriété intellectuelle, de reproduction de ses technologies et de vente illégale de dalles OLED.

Pour rappel, l’OLED se distingue des écrans LCD traditionnels par une meilleure gestion des contrastes et des noirs plus profonds. Les couleurs devraient également être plus éclatantes.

