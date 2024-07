Nothing annonce le Phone (2a) Plus : que sait-on de ce nouveau smartphone ?

Nothing ne perd pas de temps. Après avoir lancé le Phone (2a) milieu de gamme en mars, le fabricant de smartphones prépare la sortie d’un nouveau modèle. Celui-ci devrait proposer avant tout des dimensions plus adaptées aux amateurs de grands écrans.

Crédit : Nothing

Il y a pile un an sortait le Nothing Phone (2) au design si séduisant. Notre test révélait un téléphone qui avait tout pour plaire, notamment grâce à une étiquette contenue par rapport aux fleurons de la concurrence comme Samsung et Apple. Puis, c’est le Nothing Phone (2a) qui avait pris sa succession en mars 2024, dans une version moyen de gamme encore moins chère du smartphone.

Nothing travaille maintenant à la suite. Le fabricant de smartphones vient d’annoncer son prochain modèle : le Nothing Phone (2a) Plus. Prévu pour une sortie le 31 juillet, il faut se préparer pour la sortie de ce téléphone à “Plus, More, Extra“, des propres mots de l’entreprise. Mais qu’est ce que ça veut dire ?

Plus. More. Extra.



Get ready for Phone (2a) Plus on 31 July. pic.twitter.com/AP7JEy8D94 — Nothing (@nothing) July 18, 2024

Nothing annonce son nouveau smartphone avec une image de Pokémon

Nothing avait déjà teasé la sortie de ce nouveau modèle en publiant l’image d’un Mega-Ptéra le 15 juillet. En effet, l’entreprise a pour habitude de désigner ses appareils de noms de code de Pokémon. Nommé Mega Aerodactyl en anglais, ce doux nom désigne le Nothing Phone (2a) en interne. L’entreprise avait posté cette image suivie d’un symbole Plus sur ses réseaux sociaux. Le résultat de l’addition est simple : Nothing Phone (2a) Plus.

Voilà que l’entreprise l’a confirmé avec la publication X en lien. Mais celle-ci ne nous apprend pas beaucoup plus. Ce sera la première fois que Nothing sort une version plus d’un téléphone déjà existant. On peut donc supposer que sous le capot, la fiche technique sera similaire au Nothing Phone (2a) :

SoC Mediatek Dimensity 7200 Pro 8 coeurs

jusqu’à 12 Go de RAM (extensible)

256 Go de stockage

Appareil photo : capteur principal 50 Mégapixels, grand angle de 50 MP et caméra selfie de 32 MP

Batterie : 5000 mAh

Pour moins de 400 euros, le Nothing 2a constitue déjà un excellent rapport qualité-prix. Pour le modèle Plus, il faut s’attendre surtout à du changement du côté de l’écran AMOLED 120 Hz. À 6,7 pouces, ce n’est pas une taille déjà négligeable. Avec le modèle Plus, il sera sans aucun doute encore plus grand.

Ce n’est pas le seul nouvel appareil Nothing prévu pour les prochaines semaines. L’entreprise va sortir le Phone 1, un téléphone abordable et ultra-personnalisable de sa sous-marque CMF. Pour l’accompagner, l’entreprise prévoit une montre, la CMF Watch Pro 2 et les écouteurs CMF Buds Pro 2. Tous sont annoncés à 200 euros ou moins.