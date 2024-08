Galaxy S24 FE : voici tout ce que l’on sait sur le prochain smartphone de Samsung

Le prochain Galaxy S24 FE se dévoile de plus en plus, à mesure que les rumeurs se multiplient sur Internet. La Fan Edition du S24 s’annonce toujours plus ambitieuse cette année, puisqu’on devrait retrouver un écran plus grand, de meilleures performances, ainsi qu’une autonomie en hausse. Voici ce que nous réserve le prochain smartphone abordable de Samsung.

Après avoir lancé ses smartphones pliables juste avant les JO 2024, Samsung devrait sortir le Galaxy S24 FE avant la fin de l’année, avec comme toujours, la promesse de proposer des performances haut de gamme à un prix plus accessible que les modèles de la gamme S24.

Ce S24 allégé, dont la première version de l’interface OneUI laisse présager une sortie imminente, sera le dernier modèle avant la sortie du Galaxy S25. Nous avons réuni dans ce dossier tout ce que l’on sait sur le prochain smartphone sud-coréen.

Bien qu’aucune date de sortie n’ait encore été révélée, le Galaxy S24 FE pourrait être lancé dès le mois d’octobre, si l’on se fie aux dernières rumeurs en date.

Pour rappel, le précédent modèle estampillé « Fan Edition » avait été présenté en octobre dernier, et était sorti dans la foulée aux USA. Toutefois, il avait fallu attendre le mois de décembre pour pouvoir se procurer le smartphone en France. Si Samsung réitère, le S24 FE pourrait faire l’objet de sorties différées en fonction des zones. Le cas échéant, il pourrait donc sortir dans un premier temps aux US et s’étendre ensuite au reste du monde en fin d’année, voire début 2025.

Cette information est toutefois à prendre avec des pincettes, car Samsung n’a pas encore confirmé cette échéance. Toutefois, cela coïncide avec de précédentes rumeurs qui pointaient du doigt une sortie pour la fin de l’année.

💰 Quel sera le prix du Samsung Galaxy S24 FE ?

Le prix du S24 FE reste pour le moment un mystère. Il faudra attendre la présentation officielle et l’ouverture des précommandes pour connaître cette information. Toutefois, si l’on se fie à son prédécesseur, le S23 FE était vendu à partir de 699 € à son lancement. Par ailleurs, le modèle précédent, le S21 FE était quant à lui commercialisé à partir de 759 €. Ainsi, Samsung devrait probablement proposé son smartphone à un tarif situé dans cette fourchette de prix.

🤳 À quel design le S24 FE aura t-il droit ?

Des premiers rendus 3D ont fuité et nous permettent de savoir d’ores et déjà à quoi ressemblera le S24 FE. Comme à l’accoutumée, ces rendus ont été publiés par OnLeaks, une source on ne peut plus fiable en ce qui concerne les smartphones. Le leaker s’est cette fois-ci associé au site Giznext pour nous proposer ces premières images.

Sans grande surprise, le Galaxy S24 FE devrait reprendre les codes esthétiques de la gamme S24. Toutefois, le téléphone devrait être plus grand que les modèles S24 standard et S23 FE. En effet, en plus de profiter d’un écran plus grand, il devrait afficher les dimensions suivantes : 16,2 x 7,73 x 0,8 cm. Le smartphone pourrait également afficher des bordures d’écran bien plus fines que celles du S23 FE.

Pour le reste, le smartphone ne devrait connaître aucun bouleversement majeur en matière de design : un poinçon central pour loger la caméra frontale, trois capteurs photo disposés à la verticale au dos, un cadre en aluminium, ou encore une disposition inchangée en termes de boutons et de connectique. Enfin, le smartphone devrait en toute logique conserver la certification IP68 de son aîné.

Android Headlines a révélé que le smartphone serait proposé en sept déclinaisons de couleurs, dont deux exclusives à Samsung, qui restent pour le moment inconnues. Voici en revanche les cinq autres coloris pour lesquels il sera possible de craquer : graphite, blanc/argent, bleu, jaune et vert.

Crédit : Android Headlines

📱 Quel écran embarquera le prochain Galaxy FE ?

Une fuite dévoilée par Android Headlines a révélé de nombreuses informations au sujet de la fiche technique du smartphone. Selon l’une d’entre elles, le Galaxy S24 FE devrait profiter d’un écran plus grand et plus lumineux que celui de son prédécesseur. En effet, le nouveau smartphone disposerait d’un écran AMOLED de 6,7 pouces de diagonale, contre 6,4 pouces sur le précédent modèle, et 6,2 pouces sur le S24 de base. On retrouverait par ailleurs une définition en FHD+ et un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. La luminosité de la dalle devrait par ailleurs atteindre les 1900 nits maximum, contre 1450 nits sur le S23 FE.

⚙️ Les caractéristiques techniques du S24 FE

En nous basant sur toutes les rumeurs qui circulent sur le net à ce jour, ainsi que sur nos propres estimations, nous avons réuni dans le tableau suivant tout ce que l’on sait de la fiche technique du Samsung Galaxy S24 FE. Nous vous confirmerons bien évidemment ces informations, et nous en ajouteront de nouvelles, en temps et en heure.

Dimensions 16,2 x 7,73 x 0,8 mm Ecran AMOLED de 6,7 pouces (FHD+) – 120 Hz SoC Exynos 2400 Mémoire vive (RAM) 8 Go Stockage 128 / 256 Go Système d’exploitation / Interface Android 14 / One UI 6.1.1 Appareils photo 3 capteurs arrière / 1 capteur avant Batterie 4 565 mAh Certification d’étanchéité IP68 Coloris Graphite, blanc/argent, bleu, jaune et vert

À lire aussi : quel modèle choisir parmi les S24 ?

🦾 À quelles performances s’attendre avec le S24 FE ?

L’édition 2024 du modèle Fan Edition devrait être équipé d’une puce Exynos 2400, à l’instar de ses grands frères, les S24 et S24+. Pour rappel, seul le S24 Ultra profite du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Il s’agit d’une belle surprise, car le S23 FE avait fait l’impasse sur l’Exynos 2300 de la gamme S23 et devait se contenter de l’Exynos 2200 des Galaxy S22.

Un premier benchmark donne une idée des performances auxquelles s’attendre sur la prochaine déclinaison du S24. Le smartphone a obtenu un score de 2047 au test monocœur et de 6289 au test multicœur. Si cela s’avère juste, la version abordable profiterait donc d’un boost de performances par rapport au S24 classique, qui justifie quant à lui de scores de 1930 en single-core et de 6061 en multicœur sur Geekbench. L’évolution serait par ailleurs considérable si l’on compare ces données à celles de son prédécesseur, le S23 FE, qui a obtenu 1694 points en monocœur et 3939 points en multicœur.

Crédit : Technizo Concept

Concernant la gestion énergétique de la puce, celle-ci devrait également se montrer bien plus efficace que celle du précédent modèle, et offrir en conséquence une autonomie supérieure. Le SoC maison de Samsung devrait être épaulé par 8 Go de mémoire vive. Le smartphone devrait par ailleurs être livré avec Android 14, et la surcouche OneUI 6.1.1. Le modèle profitera par ailleurs bien évidemment des fonctionnalités de Galaxy AI, avec notamment Live Translate, ou encore Entourer pour chercher.

Enfin et bien que rien n’ait fuité au sujet du stockage, on s’attend toutefois à ce que le S24 FE soit proposé en deux versions de 128 et 256 Go, comme le modèle précédent.

📸 Quels appareils photo sont attendus sur le Samsung Galaxy S24 FE ?

Le volet photo du téléphone n’a pour le moment fait l’objet d’aucune fuite. On sait seulement grâce aux premiers visuels, que le S24 FE disposera d’un triple capteur arrière avec grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif, comme son prédécesseur. Reste à savoir s’il s’agira des mêmes appareils que sur le précédent modèle (50 + 12 + 8 Mpx), ou si Samsung a prévu d’améliorer sa recette sur ce point. Pour ce qui est de la caméra frontale, nous ne savons pas non plus si le constructeur réutilisera le module frontal de son S23 FE (10 Mpx), ou s’il changera de matériel.

Crédit : Technizo Concept

🔋 À quelle autonomie s’attendre sur le Galaxy S24 FE ?

Une fuite a révélé que le smartphone pourrait être équipé d’une batterie de 4 565 mAh, légèrement plus grosse que sur le modèle précédent (4 500 mAh). Toutefois, bien que le gain de puissance soit minime, le smartphone devrait profiter d’une autonomie bien supérieure à celle de son aîné. Ceci notamment grâce à sa puce, qui présenterait une meilleure efficacité énergétique. Selon une rumeur, le smartphone profiterait en effet de jusqu’à 29 heures d’autonomie en lecture vidéo, contre 22 heures pour le S23 FE.