Nouvel indice de durabilité obligatoire : quels sont les appareils concernés ?

Indice de durabilité – Crédit : Ministère de l’écologie

Le début de l’année a été mouvementé pour les citoyens français. Après les traditionnelles augmentations du tarif de l’énergie, ou encore les impôts, la réglementation sur les tickets-restaurant, c’est un autre changement qui s’est opéré pour les consommateurs plus particulièrement. En effet, le 8 janvier 2025, l’indice de durabilité entre en vigueur et remplace progressivement l’indice de réparabilité, apportant une information plus complète sur la fiabilité et la réparabilité de l’appareil que vous achetez.

En tout premier lieu, ce sont les téléviseurs qui sont concernés. Les constructeurs devront fournir cet indice et les commerçants (physiques ou en ligne) devront obligatoirement l’afficher de manière visible et lisible. Il fournit une information importante sur la durée de vie de l’appareil basée sur sa résistance, son niveau d’usure ou encore sa qualité de fabrication.

Les lave-linge sont les prochains appareils à passer à l’indice de durabilité

Introduit par la loi anti-gaspillage visant la réduction des déchets et luttant contre l’obsolescence programmée, cet indice de réparabilité va devenir également obligatoire sur les lave-linge, que ce soit les modèles hublot ou top.

Les consommateurs sont de plus soucieux de leur impact environnemental, mais aussi de leur porte-monnaie. En effet, les Français souhaitent désormais investir dans des appareils, surtout dans le gros électroménager, qui durent plusieurs années.

En ces temps d’inflation où le pouvoir d’achat est en berne, il serait de bon ton d’allonger la liste des appareils portant cet indice de durabilité, que ce soit aux smartphones ou à d’autres appareils de la maison.

Il semblerait que le Ministère de la Transition Ecologique souhaite aller dans ce sens, mais la Commission Européenne développe son propre indicateur pour les smartphones, plus global, qui n’aura ni la même forme, ni les mêmes critères d’évaluation. Pour les autres appareils, la mise en place de l’indice de durabilité se fera progressivement, mais aucun calendrier précis n’a été communiqué.

Sachez également que le gouvernement a mis en place, depuis le 15 décembre 2022, un bonus réparation, une aide financière comprise entre 15 et 60€ en fonction du type d’appareil. La réparation porte sur des produits non couverts par une garantie et doit obligatoirement s’effectuer auprès d’un réparateur labellisé. Une trentaine de types d’appareils électriques sont concernés, allant du petit électroménager, aux mobiles, en passant par le matériel de sport et les instruments de musique. Il vous faudra néanmoins passer par un réparateur agréé, dont vous trouverez les coordonnées via la carte interactive fournie sur le site du gouvernement.