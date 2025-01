Retraite, PEL, contrôle technique, ZFE, Tickets-restaurants, gaz, impôts… ce qui change en 2025

Crédit : TyliJura de Pixabay (générée par IA)

Comme chaque année, le 1er janvier s’accompagne de cotillons et de bonnes résolutions, mais aussi de bonnes et mauvaises nouvelles en matière de fiscalité, de mesures à mettre en place, d’interdiction à appliquer… Petit tour d’horizon de ce qui va changer en 2025.

Retraite

Selon le ministère du Budget et des Comptes publics, “Les retraites de base seront revalorisées de 2,2 % au 1er janvier 2025, à hauteur de l’inflation.”

Impôts

En l’absence de vote de la loi des Finances pour 2025, pas d’augmentation du barème de l’impôt sur le revenu, ce qui signifie que votre taux de prélèvement à la source reste inchangé en janvier 2025.

PEL

Si vous aviez l’intention de souscrire un PEL, comme 1 Français sur 7, faites-le aujourd’hui. Car les PEL souscrits aujourd’hui conservent le taux de rémunération à 2,25 % tandis que ceux souscrits à partir du 1er janvier 2025 voient leur taux de rémunération chuter à 1,75 %.

Chargeur universel

La norme USB-C pour le chargement filaire des smartphones, tablettes, appareils photo numériques, écouteurs, consoles de jeux vidéo portables et liseuses et, ultérieurement, les ordinateurs portables, a commencé son entrée en vigueur le 28 décembre 2024… Obligeant les fabricants à retirer de la vente tous les produits qui ne prennent pas en charge ce dispositif, au grand dam d’Apple et de son port lightning.

Contrôle technique

Au niveau des points de contrôle, aucun durcissement ou nouvelles normes ne sont à signaler. En revanche, les conducteurs de 2 roues motorisées immatriculées avant 2017 doivent passer le contrôle technique aujourd’hui s’ils veulent être en conformité. Pour les deux-roues immatriculés après 2017, un sursis est accordé.

ZFE

Les Zones à Faibles Émissions font partie des mesures mises en place depuis quelques années pour enclencher la transition énergétique et lutter contre la pollution et le réchauffement climatique. Au 1er janvier 2025, les véhicules Crit’Air 3 (Diesel de plus de 14 ans et essence de plus de 19 ans) ne pourront plus circuler à Lyon et à Strasbourg. Le Grand Paris a décidé de déterminer des plages horaires de circulation interdite. D’autres villes devraient suivre le mouvement.

Code de la route et limitation de vitesse

Les deux-roues (encore eux) n’auront plus le droit de doubler entre 2 files, même lorsque les autres véhicules sont à l’arrêt. Au niveau des limitations de vitesse, le périphérique parisien était déjà passé à 50 km/h en septembre 2024, mais au 1er janvier, ce sont de nombreux centres-villes de plusieurs métropoles qui passent à 30 km/h, et de nombreuses routes nationales et départementales qui réduisent la vitesse à 70 km/h.

Énergies

Sans grande surprise, les tarifs du gaz augmentent. Pour l’usage cuisson/eau chaude, le tarif moyen passe à 0,146 euro TTC par kilowattheure. Pour le chauffage, le prix moyen augmente de 0,112 euro TTC/kWh à 0,118 euro.

Pour les tarifs réglementés de vente d’électricité, il faut attendre le 1er février 2025 pour les connaître.

Tickets Restaurants

La dérogation pour l’utilisation des Tickets-Restaurants pour ses courses alimentaires (farine, pâtes, riz) va être prolongée jusqu’à décembre 2026. Elle a pris fin au 31 décembre, mais un vote de l’Assemblée l’a reconduite pour 2 années supplémentaires. En attendant le vote de cette prolongation au Sénat prévu au 22 janvier, vous ne pouvez acheter que des produits à consommer “sur le pouce”, les plats préparés, les soupes et les fruits et légumes.

Carnet de santé

Le Carnet de Santé numérique se modifie et intègre désormais des conseils et des informations sur les dangers liés à l’exposition prolongée des enfants aux écrans. Bien qu’une nouvelle étude ait démontré les bienfaits de certains jeux vidéo sur la santé mentale, il est sans conteste qu’il faut limiter les écrans aux plus jeunes. L’endométriose et la pratique sportive en font également partie.