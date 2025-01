Nouvel espoir pour l’environnement : un biocatalyseur capable de décomposer le plastique en 48h

Depuis quelques années, l’Homme a pris conscience que ses déchets polluaient énormément, et qu’il devenait urgent de traiter le problème, qu’il s’agisse de le faire en amont en cherchant des alternatives au plastique, comme le bioplastique basé sur le diacétate de cellulose, une substance issue de la pulpe de bois, ou en aval, en travaillant sur le recyclage et la décomposition du plastique.

En 2022, une équipe de chercheurs de l’université du Texas à Austin a créé une enzyme artificielle capable de décomposer le polyéthylène téréphtalate (PET) en quelques jours au lieu de plusieurs siècles.

En 2024, c’est l’équipe américaine de la Northwestern University dans l’Illinois, qui a fait la découverte la plus récente et la plus encourageante : une bactérie vivant dans les eaux usées et qui se nourrit du PET. Nommée Comamonas testosteri, cette enzyme est capable de décomposer les microplastiques en nanoplastiques, et de se nourrir du carbone qu’ils contiennent pour se développer.

Décomposer du PET souillé en moins de 48h

Aujourd’hui, ce sont des chercheurs sud-coréens qui proposent une innovation particulièrement intéressante. Des scientifiques de l’Université de Kyungpook en Corée du Sud ont développé un biocatalyseur capable de décomposer le PET en quelques heures. Baptisé KUBU-M12, il fragmente les chaînes de polymères du PET en leurs composants chimiques initiaux, comme l’avaient découvert les chercheurs américains en 2022. Mais à la différence, KUBU-M12 est en mesure de traiter les plastiques souillés et surtout de recycler plus de 90% du plastique en moins de 48h. Ainsi, aucune ressource en eau n’est nécessaire pour nettoyer les plastiques souillés et aucune ressource pétrolière supplémentaire n’est nécessaire.

Bien entendu, avant que ce biocatalyseur soit au point et se retrouve dans tous les pays, il faudra attendre encore un peu et toutes les initiatives et petits gestes pour réduire l’usage du plastique, et surtout du plastique jetable, sont bonnes à appliquer.