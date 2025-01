Plus complet que l’indice de réparabilité, l’indice de durabilité entre en vigueur

Indice de durabilité – Crédit : Ministère de l’écologie

Ce mercredi 8 janvier 2025, l’indice de durabilité entre en vigueur pour les téléviseurs commercialisés en France. Introduit par la loi anti-gaspillage et remplaçant progressivement l’indice de réparabilité, il apporte une information plus complète sur la fiabilité et la réparabilité de l’appareil que vous achetez.

Pour l’instant uniquement obligatoire sur les téléviseurs, cette note sur 10, sera applicable aux lave-linge en avril 2025 et devraient se généraliser à d’autres appareils, mais aucun détail n’a fuité sur la suite des événements.

Le précédent indice de réparabilité, déployé en 2021, avait mis en demeure les constructeurs de revoir leur copie en matière d’obsolescence programmée ou prématurée. Les consommateurs pouvaient, ainsi, choisir des appareils dont ils pouvaient, soit demander la réparation, soit la faire eux-mêmes, grâce à des kits notamment pour les smartphones.

Pour renforcer ce dispositif, le gouvernement avait évoqué, l’année dernière, la mise en place d’une nouvelle taxe de bonus-malus écologique pour l’achat d’un smartphone, avec un malus de 20 euros pour les appareils dont le score de réparabilité est inférieur à 6,9/10 et un bonus du même montant pour les appareils affichant un score supérieur à 8,2/10.

Mais finalement, au 1er janvier 2025, pas de malus pour les mauvais élèves en matière d’écologie mais le bonus de 20 euros est applicable aux appareils dont l’indice de réparabilité est supérieur à 9,2/10.

Notez par contre que la réglementation européenne prévoit la mise en place d’une étiquette énergie pour les smartphones et les tablettes pour juin 2025. Semblable aux étiquettes que l’on retrouve sur les appareils électriques avec des lettres allant de A à G.

Comment est attribué l’indice de durabilité ?

Ce nouvel indice de durabilité tient donc compte non seulement de la réparabilité du téléviseur (et plus tard des autres appareils) mais aussi de sa capacité à durer dans le temps (solidité, résistance aux chutes, facilité de maintenance, garantie complémentaire de la garantie légale de conformité).

Il tient aussi compte de la possibilité d’améliorer l’appareil avec des mises à jour logicielles ou d’intégration d’un autre module, ou d’accessoires. Si les éléments sont facilement démontables ou s’il faut un bac + 15 en ingénierie, s’il faut des outils courants ou spécifiques à acheter en plus, si des éléments peuvent être démontés et réutilisés, etc. Les points vont alors s’accumuler pour donner une note sur 10 avec une couleur associée, du vert pour les plus vertueux au rouge foncé pour ceux qui n’ont pas compris que les consommateurs n’ont plus envie de jeter à tout-va.

Comme l’ancien indice de réparabilité, l’indice de durabilité devra être affiché en boutique et sur les sites marchands et être aussi visible que le prix de l’appareil.