Obi-Wan Kenobi affronte Dark Vador dans une photo de la série Disney+

Dans une image promotionnelle fuitée, on découvre le duel entre le Jedi et Dark Vador dans la future mini-série Obi-Wan Kenobi !

Disney+ vient de dévoiler son calendrier du mois de mai 2022 et on retrouve forcément Obi-Wan Kenobi parmi les nouveautés. Une mini-série très attendue dans laquelle Ewan McGregor reprend son rôle de la prélogie. Hayden Christensen fait également acte de présence pour incarner à nouveau Anakin Skywalker/Dark Vador. Et forcément, l’intrigue se situant après La revanche des Sith, beaucoup espèrent le match retour entre ceux qui s’appréciaient autrefois. Et aujourd’hui, une bannière promotionnelle dévoile le duel tant attendu entre le Sith et son ancien maître Jedi.

Le duel entre Obi-Wan Kenobi et Dark Vador sur une image promotionnelle

New OBI-WAN KENOBI promotional banner! pic.twitter.com/ww2BBvAqOk — Star Wars Stuff (@starwarstuff2) April 21, 2022

Plusieurs années après la prélogie, Obi-Wan Kenobi affronte Dark Vador pour un match retour. Si on sait qu’aucun des deux ne périra suite à cet affrontement, beaucoup en veulent pour leur argent en termes de mise en scène. Et une nouvelle bannière promotionnelle pour la série Disney+ nous dévoile, en fond, ce fameux combat.

On retrouve les caractéristiques d’un duel au sabre laser. Le Jedi se tient à gauche avec une arme bleue, le Sith à droite avec une arme rouge. De quoi faire saliver la communauté avant la diffusion du premier épisode pour le 27 mai prochain…

Une mini-série au potentiel très sombre

Après la prélogie, rien ne va plus dans la galaxie. L’Empire étend son influence tandis que les Jedi restants sont traqués par les Inquisiteurs. La promesse d’un ton très sombre pour la mini-série Obi-Wan Kenobi. Joby Harold, le scénariste, s’est exprimé à propos de l’intrigue.

[La série] se passe 10 ans après La revanche des Sith lors d’une période de ténèbres dans la galaxie. L’Empire est en pleine ascension. Toutes les horreurs qui accompagnent cette ère se manifestent partout. Et l’Ordre des Jedi, tel que nous le connaissons, a pratiquement disparu. Donc tout ce qui était dans la prélogie n’existe plus. Les Jedi survivants sont en fuite et se cachent. Dark Vador et ses Inquisiteurs les poursuivent jusqu’au bout de la galaxie. Dans ce monde fataliste et sans espoir, nous retrouverons le plus célèbre des Jedi survivant. Obi-Wan Kenobi se cache et se bat avec cette foi qui le définit. Il s’y accroche et espère retrouver cette foi dans ce monde sans espoir. – Joby Harold

Rendez-vous dans plusieurs semaines pour découvrir la série événement.

Source : ComicBook