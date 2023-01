One Piece : des images pour le live-action Netflix du célèbre manga

Netflix ne lâche pas son filon de l’animation japonaise donc le succès n’est plus à prouver. On lui doit notamment la diffusion de L’Attaque des Titans. Mais le live-action est aussi un marché exploré par le géant du streaming. Après Cowboy Bebop, Netflix s’attaque à un autre géant de la culture manga. Il s’agit de […]

© Netflix

Netflix ne lâche pas son filon de l’animation japonaise donc le succès n’est plus à prouver. On lui doit notamment la diffusion de L’Attaque des Titans. Mais le live-action est aussi un marché exploré par le géant du streaming. Après Cowboy Bebop, Netflix s’attaque à un autre géant de la culture manga. Il s’agit de One Piece, la célèbre œuvre à la densité incroyable (à tel point qu’on se demande quand arrivera la fin !).

La plateforme de SVOD nous présente deux premières images, un poster et un cliché de nos héros de dos.

Deux premières images officielles pour One Piece

© Netflix

Netflix conserve la surprise concernant One Piece en live-action. Car si le géant du streaming partage deux images, le visage des héros reste invisible. De quoi permettre de faire monter l’excitation chez les fans avant qu’ils ne découvrent, dans son entièreté, le design des personnages (cultes) de l’œuvre.

La première image (en tête d’article) montre les personnages de dos devant le Vogue Merry, célèbre bateau de One Piece. Les fans reconnaîtront immédiatement les costumes de Luffy, Nami, Usopp, Zoro et Sanji. Quant au poster (ci-dessus), il montre Luffy avec l’une de ses célèbres poses, le poing levé vers le ciel. Comme toujours, de dos pour conserver la surprise.

Quelle date de sortie pour One Piece sur Netflix ?

Alors bonne ou mauvaise adaptation ? Difficile de juger sur deux visuels. Rappelons que l’adaptation de Cowboy Bebop a été plutôt bien reçue. Sauf par son créateur, Shin’ichirō Watanabe, qui dévoile s’être arrêté après une seule scène. Espérons pour Netflix que son adaptation de One Piece soit à la hauteur, suffisamment pour s’attirer les louanges de celui qui a imaginé l’univers, Eiichirō Oda.

Pour le moment, pas de date de diffusion pour le live-action One Piece mais seulement une année, en 2023. On guette déjà la future sortie de cette série qui est attendue par énormément de fans à travers le monde.