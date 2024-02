Netflix : Avatar est un immense succès, la série surclasse One Piece

© Netflix

Netflix propose de plus en plus d’animes cultes sur sa plateforme, comme One Piece, disponible depuis quelques semaines à partir de l’arc d’Egghead. En plus de ces séries d’animation connues dans le monde entier, la plateforme de SVOD mise aussi les adaptations live-action.

Si Death Note n’avait pas du convaincu, One Piece connaissait un immense succès à l’été 2023. La semaine dernière, c’est Avatar, le dernier maître de l’air qui arrivait sur Netflix. La série réussit l’incroyable performance de faire un meilleur lancement que le live-action One Piece.

La série live-action Avatar de Netflix fait un meilleur démarrage que One Piece

Vous pensiez que One Piece était la série d’animation la plus populaire de tous les temps ? Les derniers chiffres communiqués par Netflix vont peut-être vous faire douter. La plateforme vient de dévoiler les audiences du live-action Avatar, le dernier maître de l’air, disponible depuis le 22 février dernier.

Elle a cumulé 21,2 millions de vues en seulement quatre jours du 22 au 25 février, soit plus que le live-action One Piece de Netflix et ses 18,5 millions de vues lors de son lancement à l’été 2023. Avatar, le dernier maître de l’air compte très exactement 153 400 000 d’heures de visionnage cumulées sur cette période.

Pour calculer le nombre de vues, Netflix divise ce chiffre par la durée du programme. La saison 1 dure 7 heures et 15 minutes au total, soit quelques minutes de moins que la première saison du live-action One Piece de Netflix. Il s’agit d’une performance impressionnante pour le show adapté du dessin animé américain produit par Nickelodeon.

Pour rappel, voici le synopsis de l’œuvre disponible sur la plateforme de SVOD. « Un garçon que l’on appelle l’Avatar doit maîtriser les quatre pouvoirs élémentaires pour sauver un monde en guerre et lutter contre un ennemi cruel résolu à l’arrêter ».

Avatar est la série numéro 1 sur Netflix dans de nombreux pays, dont la France. Une deuxième saison du live-action devrait voir le jour pour le plus grand bonheur des fans. En outre, Netflix vient juste de dévoiler la date de sortie de Parasyte : The Grey, un autre show en prises de vues réelles adapté de Parasite et attendu pour le 5 avril 2024. L’entreprise ne compte certainement pas s’arrêter en si bon chemin dans la production de programmes en live-action.