One Piece sur Netflix : une vidéo confirme un méchant que les fans adorent pour la saison 2 !

Le compte TikTok de One Piece a publié un premier teaser où l’interprète de Monkey D. Luffy souhaite un bon anniversaire à son personnage

Le gâteau fait référence à un antagoniste apprécié des fans : Galdino aka Mister 3

On peut donc s’attendre à ce que le méchant soit dans la saison 2 du live-action Netflix

Les fans de One Piece sont nombreux dans le monde et ils n’ont qu’une hâte : que la saison 2 du live-action arrive sur Netflix avec une date fixée pour 2025. En attendant, premier teaser qui nous montre Iñaki Godoy, l’interprète de Monkey D. Luffy, souhaiter un bon anniversaire à son personnage. L’acteur en profite pour annoncer la présence d’un antagoniste très apprécié des fans.

Galdino aka Mister 3 sera dans la saison 2 de One Piece

Dans cette vidéo disponible à cette adresse sur le compte TikTok de la série, Iñaki Godoy présente un gâteau pour l’anniversaire du capitaine au chapeau de paille. Et ce dessert fait référence à un méchant très apprécié des fans avec la forme de la bougie et le “3” faisant office de mèche. On parle bien évidemment de Galdino aka Mister 3.

Un discret teasing depuis une vidéo sur TikTok mais qui a fait réagir les fans dans les commentaires, tous impatients de découvrir Mister 3 en live-action. Reste à savoir quel acteur prêtera ses traits à ce personnage que l’équipage de Monkey D. Luffy rencontre sur l’île de Little Garden.

Pour rappel, le personnage et Miss Goldenweek sont chargés d’éliminer Luffy et son équipage lorsqu’ils découvrent l’identité de Mister 0, chef de Baroque Works. L’antagoniste détient un pouvoir pour que ses cheveux en forme de “3” prennent feu et deviennent une arme. Cette capacité lui vient du Ciro-fruit qui permet de créer et utiliser de la cire.

One Piece est un succès dans le monde entier

Pour rappel, la première saison du live-action de One Piece a été un énorme succès mais qui a ensuite été rattrapé par l’adaptation d’Avatar : le dernier maître de l’air. Il faut dire que ce manga est extrêmement populaire dans le monde et s’est écoulé par millions d’exemplaires.

Les fans sont très nombreux pour découvrir les nouveaux chapitres, dont le dernier a été décalé suite au décès d’Akira Toriyama (Dragon Ball), mais aussi les épisodes de l’anime qui a participé à son triomphe. Sans oublier les différents films qui sont sortis au cinéma, du moins au Japon, et en VOD/SVoD chez nous.