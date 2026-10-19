One UI 10 apportera des changements « sans précédent » sur votre Galaxy

Selon deux sources concordantes, One UI 10, basé sur Android 18, apportera de gros changements à l’interface des Samsung Galaxy. Une refonte radicale de la surcouche serait en préparation.

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Samsung prépare les grandes manœuvres pour la prochaine version de sa surcouche mobile. “One UI 10 apportera des changements significatifs, d’une nature sans précédent”, révèle Ice Universe, un leaker réputé pour la fiabilité de ses fuites sur Android et Samsung. L’information a été confirmée par le site Nokia Power User qui s’appuie sur une source au sein des divisions d’ingénierie logicielle et de recherche et développement du constructeur sud-coréen.

Celle-ci donne des pistes concrètes sur les changements qui se profilent. Samsung chercherait à repenser entièrement la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs écrans en mettant notamment fin au jonglage entre plusieurs apps pour accomplir des tâches basiques. One UI 10 miserait ainsi sur une intégration plus fluide des données en temps réel. Évènements du calendrier, informations de géolocalisation et messages se retrouveraient notamment réunis au sein d’interfaces unifiées et plus intuitives.

My independent source has confirmed: One UI 10 will bring about significant changes, unprecedented in nature. — Ice Universe (@UniverseIce) October 17, 2026

Samsung veut transformer l’expérience utilisateur avec One UI 10

Pour fluidifier l’expérience utilisateur, Samsung prévoit aussi d’en finir avec les menus cachés et les pressions inutiles sur l’écran. Le fabricant compte aussi simplifier le basculement du téléphone aux autres objets connectés grâce à “un langage de conception transparent et accéléré par le matériel, qui considère l’ensemble de l’écosystème comme une surface unifiée”, précise la source interne.

Concernant Galaxy AI, les fonctionnalités IA essentielles destinées à un usage quotidien devraient rester gratuites, afin que tous les utilisateurs puissent en profiter. En revanche, certaines intégrations tierces gourmandes en puissance de calcul, ainsi que les outils de traitement avancés, pourraient nécessiter des abonnements payants.

Pour rappel, Samsung avait déjà annoncé que certaines fonctionnalités de Galaxy AI deviendraient payantes à terme. Après avoir promis un accès gratuit jusqu’à la fin de l’année 2025, le constructeur avait précisé en janvier dernier que les outils de base resteraient offerts, tandis que les fonctions les plus avancées pourraient devenir payantes. One UI 10 devrait ainsi marquer une nouvelle étape dans cette stratégie, même si le constructeur n’a encore rien confirmé officiellement.

Toujours selon Ice Universe, la future surcouche, basée sur Android 18, devrait faire ses premiers pas sur le Galaxy Z Fold 9, attendu à l’été 2027.