One UI 8.5 va enfin mettre fin aux publicités intrusives sur votre Samsung Galaxy

One UI 8.5 introduira plusieurs nouveautés sur les Samsung Galaxy dont l’une qui devrait s’avérer très utile. Le nouveau système d’exploitation permettra de bloquer automatiquement les applications qui envoient des notifications publicitaires intempestives.

© Tom’s Guide

One UI 8.5 prendra prochainement la succession de One UI 8. La nouvelle version de l’interface de Samsung basée sur Android 16 devrait débarquer en janvier prochain, au même moment que les Galaxy S26. Suggestions contextuelles, mode sombre peaufiné, amélioration de la barre dynamique d’activités en cours… Plusieurs nouveautés intéressantes sont attendues. L’une d’entre elles devrait notamment s’avérer très pratique pour en finir avec les publicités envahissantes.

C’est le leaker Tarun Vats, spécialisé dans l’écosystème One UI, qui a vendu la mèche ce lundi sur son compte X. Qu’on se le dise, les publicités intempestives sont pour le moins agaçantes. Si vous avez identifié des applications affichant fréquemment des notifications publicitaires, vous pouvez les mettre en veille prolongée. Une méthode qui permet de s’en débarrasser sans désinstaller les applications coupables.

A lire aussi > Galaxy A56 5G pas cher : où acheter ce smartphone sans se ruiner ?

One UI 8.5 : Samsung renforce la lutte contre les publicités envahissantes sur les Galaxy

Samsung souhaite toutefois simplifier le processus en introduisant une nouvelle fonctionnalité dans l’application Maintenance de l’appareil. Ce futur outil, baptisé “Bloquer les applications aux publicités excessives”, identifiera et mettra automatiquement en veille prolongée ces applications récidivistes, ce qui vous évitera de le faire manuellement.

https://twitter.com/tarunvats33/status/1995423778705399935?s=20

“Les applications identifiées par Samsung comme envoyant fréquemment des publicités seront bloquées dès qu’elles seront détectées sur votre téléphone. Les notifications seront analysées sur votre téléphone pour déterminer s’il s’agit de publicités et seront bloquées si elles sont fréquentes”, peut-on lire sur la capture d’écran fournie par l’informateur. En cas d’erreur d’interprétation du système, vous pourrez réactiver les applications en quelques clics.

La fonctionnalité anti-pubs sera visiblement désactivée par défaut. Vous pourrez la mettre en action en passant par l’application Maintenance de l’appareil de votre smartphone. Tous les modèles compatibles avec One UI 8.5, à commencer par les Galaxy S26, devraient être éligibles à ce nouvel outil pratique.