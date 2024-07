Galaxy AI ne sera plus gratuit après cette date, avertit Samsung

La présentation des Galaxy S24 en début d’année était très attendue. Car outre le dévoilement de la nouvelle gamme, Samsung a révélé comme prévu les nouvelles fonctionnalités d’IA qui se rangent derrière l’appellation Galaxy AI. Entourer pour chercher, traduction instantanée des appels, édition de photos… Cette gamme d’outils pratiques s’appuie sur l’intelligence artificielle pour booster la productivité des utilisateurs.

Galaxy AI ne se cantonne pas aux Galaxy S24. D’autres modèles plus anciens peuvent également en profiter à l’instar des Galaxy S23 et S22 ou des déclinaison pliantes Z Fold et Z Flip. Si vous y avez droit sur votre modèle, nous avons malheureusement une mauvaise nouvelle pour vous. La gratuité de cette gamme d’outils est seulement provisoire. Il faudra visiblement passer à la caisse à l’avenir pour continuer à en profiter.

Galaxy AI va devenir payant, mauvaise nouvelle

Dans un récent communiqué, Samsung annonce l’ouverture de sept “Galaxy Experience Spaces” dans sept pays dont la France. Ces espaces interactifs lui permettront de présenter les capacités de Galaxy AI aux consommateurs. Dans les notes de bas de page, le constructeur sud-coréen indique que “les fonctionnalités Galaxy AI seront fournies gratuitement jusqu’à fin 2025 sur les appareils Samsung Galaxy pris en charge”.

Ce message suggère que Galaxy AI sera ensuite facturé aux utilisateurs. Si cela se confirme, les utilisateurs risquent de faire grise mine, notamment ceux qui ont craqué pour un S24 après la communication intensive de Samsung sur sa gamme de fonctions IA.

On ignore toutefois dans quelle mesure les outils deviendront payants. Le géant sud-coréen pourrait faire payer certaines fonctionnalités spécifiques et continuer à en proposer d’autres gratuitement. Samsung devrait éclaircir ce point dans les prochains mois.