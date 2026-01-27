Ce menu secret de votre Samsung Galaxy permet de libérer de l’espace de stockage

Le stockage de votre Samsung Galaxy est saturé ? Il existe un menu insoupçonné qui permet de faire le ménage sur votre smartphone en supprimant les fichiers journaliers. Pratique pour libérer de l’espace sans effacer vos précieux fichiers. Voici comment l’actionner.

Samsung Galaxy A55 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

C’est une source de stress et d’agacement pour tous les utilisateurs de smartphones. Lorsque l’espace de stockage est proche de la saturation, nous tentons tant bien que mal de faire le ménage en supprimant des documents, des photos, des vidéos ou encore des applications peu utilisées. Sur les Samsung Galaxy, il existe heureusement une technique indolore pour libérer de l’espace sans faire une croix sur vos fichiers. Il faut toutefois chercher plus loin que son nez.

Le menu SysDump est un outil de diagnostic caché dans les smartphones de la marque sud-coréenne. Il dispose d’une fonctionnalité pratique qui permet de récupérer très rapidement de l’espace. Pour faire simple, le système d’exploitation génère constamment des fichiers journaux pour enregistrer les erreurs et les activités en arrière-plan. Ces logs peuvent s’accumuler et prendre de la place. Le menu susmentionné vous permettra ainsi de forcer leur suppression.

Comment récupérer facilement de l’espace de stockage sur votre Samsung Galaxy ?

Pour y accéder :

Ouvrez l’application Téléphone de votre Galaxy.

de votre Galaxy. Composez le code *#9900#

Appuyez sur Delete dumpstate/logcat .

. Confirmez en appuyant sur OK .

. Une fenêtre indiquant “Delete Success” apparaît, signe que vous avez supprimé avec succès les fichiers journaliers.

© Tom’s Guide

D’autres options méconnues dorment dans les entrailles de vos téléphones. Sur Android, un menu caché vous révélera notamment l’état de santé de votre batterie. Sur les Samsung Galaxy, vous pouvez également accéder à un menu de diagnostic complet. Wi-Fi, Bluetooth, écran tactile, appareil photo, reconnaissance faciale… Il vous permettra de contrôler votre smartphone en long et en large et de déceler d’éventuels problèmes.