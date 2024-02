OneDrive : nouvelle interface, nouvelles fonctions, découvrez sa refonte en images

OneDrive, le service cloud de Microsoft, s’améliore sur le Web. Il propose une interface plus esthétique et des options de filtrage et de partage plus pratiques. Il permet aussi de travailler hors-ligne.

OneDrive, le service de stockage et de partage de fichiers en ligne de Microsoft, s’améliore sur le Web. Il vous offre une meilleure expérience visuelle et fonctionnelle, qui devrait vous rendre la vie plus facile. Ces améliorations font suite à celles annoncées il y a six mois, qui visaient à renforcer la sécurité et l’organisation de vos données.

OneDrive se refait une beauté sur le Web : découvrez les nouveautés

OneDrive est un service gratuit pour tous les détenteurs d’un compte Microsoft (qui sont la plupart des utilisateurs de Windows). Il vous permet de stocker jusqu’à 5 Go de fichiers en ligne, et de les synchroniser entre vos différents appareils (ordinateurs, smartphones).

Il vous donne aussi accès au service de courrier et calendrier Outlook, ainsi qu’aux versions Web de Word, Excel et PowerPoint. Vous pouvez profiter de ces outils sur Windows, macOS, Android et iOS, en vous connectant simplement avec votre compte Microsoft.

Bonne nouvelle donc, Microsoft vient de lancer le déploiement de la nouvelle version de OneDrive sur le Web. Le premier changement apporté à OneDrive est d’ordre visuel et esthétique. L’interface actuelle du service est en effet un peu chargée et confuse, rendant la navigation peu agréable. La nouvelle version va donc simplifier et harmoniser l’interface, avec une fenêtre uniforme plus élégante.

À lire : OneDrive : Microsoft annule une mise à jour très controversée, ouf !

Le bouton “Nouveau” a aussi été modifié pour regrouper les options de création et de chargement de fichiers ou de dossiers, et déplacé dans le panneau latéral à gauche, qui rassemble désormais toutes les actions possibles.

Ces changements, qui peuvent sembler mineurs, apportent un rafraîchissement bienvenu à l’application et la mettent en conformité avec les standards de design actuels. Les développeurs assurent que ces changements graphiques sont cohérents à travers toute l’application, (ce qui est appréciable quand on sait que Microsoft a tendance à laisser traîner des morceaux d’anciennes interfaces un peu partout dans Windows).

Du côté des améliorations fonctionnelles, deux nouveautés intéressantes font leur apparition et devraient vous permettre une exploration plus facile et plus rapide du contenu de votre OneDrive.

Tout d’abord, une nouvelle présentation des fichiers par « Personne » (People View) fait son entrée. Cette vue vous permet de trier et de filtrer les fichiers affichés selon les personnes qui les ont envoyés ou modifiés. Cette fonction est très utile étant donné que OneDrive est avant tout un espace de stockage et de partage pour le travail collaboratif sur des documents.

Ensuite, il est désormais possible de filtrer le contenu d’un dossier par type de fichier. Lorsque vous affichez le contenu d’un dossier, des boutons correspondant aux différents formats de fichiers détectés apparaissent au-dessus de la liste des documents, et vous permettent de filtrer l’affichage par un simple clic.

Microsoft annonce que le déploiement de la mise à jour est déjà en cours et sera terminé pour tous les utilisateurs à la fin du mois de février 2024. Si cette nouvelle version n’est pas révolutionnaire, elle constitue une évolution en douceur et comporte des améliorations utiles qui devraient rendre OneDrive encore plus plaisant et pratique à utiliser au quotidien, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel.