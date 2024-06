OneDrive sur Windows 11 : un bug infernal bloque l’accès aux dossiers partagés, que faire ?

OneDrive : encore un bug sur Windows 11

Un bug majeur perturbe actuellement les usagers de OneDrive sur Windows 11. Ceux qui dépendent de ce service pour partager et accéder à des fichiers se retrouvent face à une situation frustrante : les dossiers partagés se synchronisent comme de simples raccourcis internet, rendant les documents inaccessibles.

Microsoft a reconnu l’existence de ce bug et a confirmé qu’il était lié au système de partage de OneDrive. En ce moment, il n’y a pas de solution officielle pour contourner ce problème. L’équipe de support de Microsoft a indiqué : « Nous avons reçu de nombreux rapports similaires et avons confirmé que ce problème est lié à un bug dans la fonctionnalité de partage de dossiers de OneDrive. Pour l’instant, il n’existe aucune solution de contournement. »

Les causes exactes de ce dysfonctionnement sont encore floues. Certains pensent que cela pourrait être lié à la version 22H2 de Windows 11, mais cette hypothèse n’explique rien. En revanche, la mise à jour KB5037853 aura semé le trouble pour beaucoup de gens (bug de barre des tâches, de virtulaisation, etc.) et c’est pourquoi elle est suspectée, bien qu’aucune confirmation officielle n’ait été donnée.

Pour l’instant, ne tentez pas de restaurer OneDrive ou de bricoler des solutions manuelles, car cela pourrait aggraver les choses. En attendant et si les permissions le permettent, il peut être judicieux de télécharger manuellement les documents nécessaires depuis les dossiers partagés. Cela permet au moins de continuer à travailler sans être totalement bloqué par le bug.

Sans ça, des solutions de stockage en ligne alternatives peuvent aussi être envisagées pour sauvegarder vos fichiers essentiels, comme Google Drive, Dropbox, pCloud, iCloud, etc. Enfin, et pour plus de détails et des mises à jour en temps réel, consultez régulièrement les annonces de Microsoft ici.