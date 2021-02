OnePlus 9 Pro : des photos volées dévoilent un partenariat avec Hasselblad pour la photo

Grâce aux photos, on peut découvrir le dos de l’appareil et son capteur photo rectangulaire, mais surtout le logo de Hasselblad, le fabricant suédois d’appareils photo de moyen format, réputés pour leur grande qualité et leur prix élevé.

OnePlus 9 Pro photo volée – Crédit : Dave2D

Le design du OnePlus 9 Pro des photos volées n’est pas exactement le même que celui dévoilé par OnLeaks il y a maintenant quelques mois. En effet, le célèbre leaker met généralement la main sur les prototypes des smartphones, il se peut donc que le modèle final soit parfois légèrement différent.

Au dos de ce prototype, on retrouve quatre modules photo, dont deux assez imposants. D’après les informations qui ont fuité, il s’agirait de deux capteurs 48 MP. On peut également noter la présence d’un flash LED, d’un microphone et d’un autofocus laser. Cependant, l’information la plus intéressante reste le logo de Hasselblad entre les capteurs. Nous pensions à l’origine que le OnePlus 9 Pro allait être conçu en partenariat avec Leica comme Huawei, mais ce serait finalement Hasselblad qui épaulerait OnePlus sur la partie photo.

OnePlus 9 Pro : une partie photo améliorée grâce à Hasselblad ?

Dave2D a également reçu des images des paramètres du smartphone, qui révèlent notamment un rafraichissement d’écran de 120 Hz et une définition QHD+ (3120 x 1440). La page « à propos du téléphone » ne révèle cependant pas plus d’informations, car le téléphone n’utilise pas une mise à jour stable.

Sur l’application photo, le propriétaire du prototype du OnePlus 9 Pro a accès à un zoom optique 3.3X, ainsi qu’à de nouveaux modes photo comme le Tilt-shift. Nous avions récemment appris que le OnePlus 9 Pro ne disposerait pas de périscope pour le zoom, mais que OnePlus travaillerait activement sur des modes photo tels que le Tilt-shit, l’Hyperlapse, le Starbust ou encore le Focus Peaking.

Grâce au partenariat avec Hasselblad, nous pourrions voir OnePlus rattraper son retard en photo par rapport à ses concurrents, mais Dave2D craint que ce partenariat entraîne une hausse des prix du smartphone. En effet, Hasselblad est réputé pour ses appareils photo de qualité, mais aussi pour ses prix bien plus élevés que certains de ses concurrents.

Source : Dave2D