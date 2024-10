OnePlus dévoile ce que pourrait être l’écran du très prochain OnePlus 13

Concept de smartphone OnePlus

De nombreuses rumeurs laissent entendre que la sortie du OnePlus 13 est toute proche, en corrélation avec le lancement de la nouvelle puce SnapDragon 8 Gen 4, c’est-à-dire vers la fin du mois d’octobre ou début novembre lors du SnapDragon Summit.

Mais OnePlus ne se lasse pas de distiller les informations au compte-goutte sur son tout nouveau smartphone, afin de faire monter la pression et de faire parler de lui.

Aujourd’hui, c’est Li Jie, président de OnePlus Chine, qui dévoile sur le réseau social chinois Weibo, une image de la face avant du prochain smartphone de l’entreprise, alimentant encore davantage les spéculations.

Crédit : OnePlus

Notez que la présentation du smartphone ne signifie pas un lancement immédiat sur le marché chinois et sur le marché européen. Pour rappel, le OnePlus 12 avant été lancé le 5 décembre en Chine et le 6 février sur le marché international. Un lancement en 2 temps pour le prochain fleuron de OnePlus ne serait pas surprenant.

Que sait-on du OnePlus 13 ?

D’après ce que l’on sait sur cet écran, il s’agirait d’un nouvel écran BOE, le tout nouveau BOE X2 développé par la société chinoise. Il serait légèrement incurvé sur tous les côtés, de taille 6,82 pouces en diagonale avec une résolution 2K, comme il avait été annoncé par certaines rumeurs au printemps dernier. Et s’il s’agit bien d’un écran BOE, il devrait disposer d’une excellente qualité en termes de luminosité et de streaming pour le contenu HDR.

Au niveau de la photo, le OnePlus 13 devrait être doté d’un capteur Sony LYT-808 de 50 MP, d’un capteur ultra grand angle de 50 MP et d’un téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 3x. Côté batterie, le smartphone serait pourvu d’une batterie de 6000 mAh, plus importante que celle du OnePlus 12 (5400 mAh), et d’une charge rapide de 100 W.