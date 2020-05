Oppo dévoile les smartphones Find X2 Neo et Lite

Crédit : Oppo

Comme prévu, Oppo vient de tenir sa conférence en live stream pendant laquelle la firme nous a présenté deux nouveaux smartphones qui viennent compléter la gamme Find X2 Series. Le smartphone premium Find X2 Pro ne nous avait pas déçus, Oppo poursuit sur sa lancée avec les Find X2 Neo et Lite pour occuper le marché milieu de gamme. Deux appareils qui n’ont pas grand-chose à envier à la concurrence. Bien sûr, pour réduire les coûts, la marque chinoise a dû faire quelques concessions par rapport à la version Pro, mais les deux smartphones affichent des caractéristiques techniques qui ne les placent pas si loin de la gamme supérieure.

Oppo Find X2 Neo et Lite, SoC, capteurs photos, écran, les caractéristiques en détails

Du point de vue du design, les nouveaux venus ressemblent à s’y méprendre au Find X2 Pro vu de face. De dos, les coloris, les blocs optiques et les matériaux de la coque permettent néanmoins de les distinguer facilement. La version Pro est en effet dotée de trois capteurs et d’un d’un boîtier en céramique ou en cuir vegan, alors que les déclinaisons Neo et Lite sont en verre avec 4 capteurs photo.

Sans grande surprise, le Qualcomm Snapdragon 865 a été remplacé par un Snapdragon 765G. Une légère baisse de puissance qui passera inaperçue la plupart du temps, et qui n’affecte pas le support de la 5G. Les 12 Go de RAM LPDDR5x du modèle Pro laissent également place à de la mémoire LPDDR4x en 12 Go sur le Neo et en 8 Go sur le Lite. Du côté de l’affichage, Oppo a également dû faire des concessions. L’écran QHD 120 Hz est abandonné au profit d’un AMOLED FHD+ de 6,5 pouces en 90 Hz pour le Neo, et de 6,4 pouces en 60 Hz pour le Lite. Ils conservent néanmoins un capteur d’empreinte sous l’écran qui vient compléter la reconnaissance faciale.

Les Find X2 Neo et Lite adoptent un bloc optique à 4 capteurs contre 3 sur la version Pro. Le Neo dispose d’un capteur principal de 48 MP f/1,7, d’un objectif grand-angle de 8 MP f/2,2, d’un téléobjectif de 13 MP f/2,4, d’un objectif monochrome de 2 MP f/2,4, et enfin d’un capteur avant de 32 MP f/2,4. Le Lite est quant à lui équipé des mêmes capteurs principal et monochrome, d’un grand-angle en 8 MP f/2,2, mais avec un angle d’ouverture un peu plus petit, d’un objectif portrait de 2 MP f/2,4, et d’une caméra avant de 32 MP f/2,0.

Du côté de l’autonomie, elle devrait être comparable à celle du Find X2 Pro avec une batterie de 4025 mAh contre 4260 mAh, mais avec des écrans moins énergivores. Comme le Pro, les Find X2 Neo et Lite font l’impasse sur la recharge par induction. Ils sont néanmoins compatibles avec la recharge rapide VOOC 4.0 en 30 W pour une recharge complète en moins d’une heure.

Les nouveaux venus de la famille Find X2 Series seront disponibles à partir du 28 mai à 699 € pour le modèle Neo et à 449 € pour le Lite. Des tarifs compétitifs compte tenu de leurs fiches techniques qui pourraient permettre à la marque de gagner en visibilité, et pourquoi pas de se hisser au niveau de Huawei et de Xiaomi en Europe.

