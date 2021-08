OPPO : ses nouveaux capteurs photo promettent de meilleures couleurs, un zoom continu et plus de stabilité

La société a donné un aperçu de sa troisième génération d’appareil photo sous l’écran, qu’elle avait présenté plus tôt ce mois-ci, ainsi qu’un nouveau capteur RGBW, un appareil photo à zoom optique continu 85-200 mm et une technologie OIS à cinq axes.

Technologies de caméra – Crédit : OPPO

Les capteurs des appareils photo classiques sont dotés d’un filtre de couleur RGB (rouge, vert et bleu), mais nous avons vu OPPO, Huawei et Vivo adopter des filtres RGBW par le passé. Ce filtre ajoute des sous-pixels blancs dans le mélange pour améliorer la capture en basse lumière.

Aujourd’hui, OPPO a présenté un nouveau capteur RGBW capable de capturer 60 % de lumière en plus que les capteurs précédents et atteindre une réduction du bruit de 35 % pour offrir des images plus claires et plus lumineuses dans des conditions de faible éclairage. Ce nouveau capteur devrait arriver dans un de ses futurs smartphones dès la fin de l’année.

OPPO présente une technologie de zoom continu

Au cours de l’événement, la technologie la plus impressionnante a probablement été le zoom continu. Grâce à un nouveau module structurel, le système d’objectif peut physiquement se déplacer et capturer des images entre des focales de 85 mm et 200 mm, ce qui indique un zoom optique jusqu’à 4x. OPPO précise que le module peut se déplacer avec précision grâce à un capteur à magnétorésistance à effet tunnel.

Cette technologie ressemble beaucoup à ce que Sony a introduit dans le Xperia 1 III que nous avions pu tester le mois dernier. En effet, ce dernier peut passer d’une longueur focale de 70 mm à 105 mm. Oppo n’a pas précisé quand cette technologie arrivera sur un nouveau téléphone, mais on imagine qu’il pourrait l’introduire sur l’OPPO Find X4 Pro de 2022.

Une stabilisation optique sur 5 axes a également été dévoilée

OPPO a également dévoilé un nouveau système de stabilisation optique de l’image (OIS) à cinq axes. OPPO ne serait pas le premier fabricant à utiliser cette technologie, puisque Vivo avait déjà introduit un système de stabilité à cinq axes sur une caméra du Vivo X50 puis sur le récent Vivo X60 Pro que nous avions pu tester. La technologie arrivera sur les téléphones OPPO au début de l’année 2022, on peut donc espérer la voir sur le Find X4 Pro.

Enfin, OPPO a donné plus de détails concernant les algorithmes qu’il utilisera avec les caméras sous l’écran de ses prochains smartphones. Ces algorithmes aideront à la réduction de la diffraction, à l’anti-condensation, au HDR et à l’AWB, afin d’optimiser les images. La troisième génération de la solution de caméra sous l’écran d’OPPO sera donc probablement capable de fournir de meilleurs résultats que la concurrence actuelle.

Source : The Verge