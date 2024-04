Orange attaque Free en justice, les opérateurs entrent en guerre à cause de la 5G

© Envato

Orange reproche à Free de qualifier son réseau 5G comme le “plus grand” avec une couverture de “plus de 94%”

Orange a peu de chances de remporter son combat puisque Free a une meilleure couverture, ce qui n’annule pas son argument marketing

En revanche, Orange a une 5G plus performante même si le réseau ne couvre que 60% du territoire

Deux opérateurs français entrent en guerre. Orange et Free se sont présentés devant le tribunal de commerce, le mardi 26 mars. Pourquoi ? Le premier reproche au second de qualifier son réseau 5G comme le plus “grand” de France. Mais l’entreprise a peu de chances de remporter son combat comme l’expliquent nos confrères d’iPhon.fr.

À lire > Entre Orange, Free et SFR, quel opérateur a le meilleur réseau 4G

Orange estime que Free n’a pas le meilleur réseau 5G

Free possède la plage 700 MHz et couvre 94% du territoire contrairement à Orange et sa couverture de 60%. Ce qui veut dire que l’opérateur low cost émet plus loin. Là où son concurrent assure de meilleures performances – d’où les différences au niveau des tarifs. Free se démarque par sa politique que Xavier Niel, le dirigeant, défend coûte que coûte en annonçant que les prix ne bougeront pas jusqu’en 2027.

Alors oui, l’Arcep estime qu’Orange a une qualité réseau mais supérieure les débits ne sont pas très loin de ceux de Free. La société de Xavier Niel peut donc se vanter d’être la meilleure 5G en termes de couverture tout en appliquant des prix agressifs, très largement en dessous de ceux de son concurrent qui a encore augmenté ses tarifs.

Sauf que comme l’explique iPhon.fr, Orange n’a que peu de chances de remporter son combat judiciaire contre Free qui a une couverture certes moins performante mais beaucoup plus large. Parler de “plus grand” réseau 5G englobe aussi bien la couverture, la stabilité et les débits.

Pour résumer : Orange a la meilleure 5G en termes de performances, Free a la meilleure couverture avec ses antennes longue portée. Les arguments markerting de “plus grand réseau 5G de France” avec “déjà plus de 94% de couverture en 5G” de l’entreprise dirigée par Xavier Niel agace. D’où cette affaire.

Orange demande à Free d’être plus clair à propos de ses débits qui seraient flous selon lui. Le jugement arrivera le 15 mai prochain. Mais il y a de fortes chances qu’Orange se fasse recaler par la justice. Affaire à suivre.

Source : iPhon.fr