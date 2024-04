Orange : les clients se plaignent de l’augmentation de prix de 4 euros

© Envato

Ce mois-ci, Orange a augmenté le prix des offres Open de 4 euros

L’UFC-Que Choisir a reçu une soixantaine de plaintes à ce propos

Malheureusement, Orange est dans la légalité, l’association n’y peut rien

Les opérateurs augmentent tous les prix, en dehors de Free qui assure vouloir conserver les siens jusqu’en 2027. Parmi les hausses récentes, on trouve notamment Orange. Sauf que selon’UFC-Que Choisir, ça ne passe vraiment pas auprès des clients. L’association a reçu diverses plaintes à l’heure où tout augmente, que ce soit les abonnements aux plateformes de streaming ou celui de Spotify si vous écoutez des livres audio.

L’UFC-Que Choisir ne peut rien pour vous

Si vous avez la possibilité de refuser l’offre et de rompre votre contrat sans conséquence, certains abonnés Orange déclarent à l’UFC-Que Choisir que leur demande n’a pas été prise en compte. C’est une soixantaine de plaintes qui ont été reçues par l’association parmi lesquelles l’impossibilité de se connecter à leur espace client pour se désinscrire, les obligeant à se rendre en boutique.

Quelle réponse de la part de l’association ? Il n’y en aura aucune, malgré les plaintes. La loi autorise Orange à augmenter ses tarifs si les consommateurs sont prévenus un mois en avance. Pendant une période de 4 mois, même en cas d’engagement, les abonnés ont tout à fait le droit de s’en aller sans payer de surcoût.

Pour rappel, dans le mail envoyé à ses clients, Orange argue que cette augmentation est nécessaire pour améliorer et préserver “la qualité de notre réseau et de nos services”.

D’autres opérateurs ont gonflé les prix

C’est depuis ce mois d’avril 2024 que toutes les offres Open affichent une augmentation de prix de 4 euros par mois. C’est début mars que les abonnés concernés en ont été informés par mail. La hausse n’a rien d’une première puisque les abonnements mobile et box ont également été concernés en 2022 puis ensuite, il y en a eu une autre en octobre 2023.

Comme Orange, Bouygues a gonflé le prix de ses abonnements mobile et box de 4 euros en plus, tous les mois. Idem pour SFR avec son offre RED. Vous l’aurez compris, les augmentations ne s’arrêtent pas et malheureusement, elles risquent de se poursuivre en cette année 2024.