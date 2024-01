Meilleurs forfaits Orange : quel abonnement pas cher choisir ? 

Orange est depuis longtemps maintenant le principal opérateur en France. Ce dernier dispose de l’une des meilleures couvertures 5G dans le pays. De plus, il propose de nombreux abonnements différents, adaptés à tous les budgets et à tous les besoins. Voici les meilleurs forfaits Orange de 2024.

🇫🇷 Orange, un opérateur historique

Orange, anciennement connu sous le nom de France Télécoms, fait partie des opérateurs historiques en France. D’ailleurs, il est présent dans l’hexagone depuis de nombreuses années et est toujours en 2024 le leader du marché. L’entreprise est également présente dans de nombreux pays d’Europe ou même d’Afrique où elle tient souvent la première place des opérateurs.

D’un autre côté, Orange assure actuellement la meilleure couverture 5G en France. Généralement, c’est une valeur sûre si vous cherchez un forfait compatible. Cependant, comme partout de nos jours, la qualité à un prix. En effet, il propose les formules, parmi les plus chères du marché, mais il est toujours possible de trouver des abonnements à des prix avantageux pouvant vous intéresser.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs forfaits mobiles

📲 Orange, le spécialiste des forfaits avec engagements

Là où ses concurrents développent de plus en plus les forfaits sans engagement, Orange reste un spécialiste des formules avec engagement. Cependant, il propose aussi des abonnements sans engagement, mais nous reviendrons un peu plus tard sur ce point. Dans tous les cas, si vous cherchez un smartphone à un prix avantageux, Orange propose des offres 24 mois très intéressantes.

À noter qu’il s’agit du seul moyen pour obtenir un meilleur tarif sur un mobile. D’un autre côté, on retrouve un large choix au niveau des forfaits. Il existe des formules avec juste quelques Mo d’Internet et d’autres qui peuvent atteindre les 200 Go de data. Hélas, comme certains de ses concurrents, Orange augmente les prix au bout de 6 mois, il faut donc être prudent sur ce point.

📡 Quelle est la qualité de la couverture réseau d’Orange ?

Comme dit précédemment, Orange possède la meilleure couverture 5G en France, mais ce n’est pas là le seul avantage de cet opérateur. En effet, d’après les chiffres de l’Arcep d’octobre 2023, l’entreprise fournit la meilleure qualité de service en matière de SMS/MMS et d’appels dans l’Hexagone. Et cela est également vrai pour les couvertures 4G/4G+/5G.

Mais ce n’est pas tout, ces affirmations sont valables que vous viviez à la campagne ou dans une grande agglomération. D’ailleurs, l’Arcep indique même qu’Orange couvre 99% de la population française. Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, la marque surpasse dans presque tous les domaines Free, SFR et Bouygues Telecom. C’est ici que réside la force de l’opérateur et justifie également ses tarifs supérieurs à ses concurrents.

©Arcep

À lire aussi : couverture réseau mobile, qui est le meilleur opérateur près de chez moi

🤔 La solution des forfaits sans engagement

Longtemps réticent à casser les prix, Orange a finalement lui aussi prit le train du sans engagement. Les offres et les tarifs diffèrent en permanence, mais il est aisé de trouver des formules intéressantes à des prix compétitifs. Actuellement, le meilleur forfait est celui à 16,99€/mois offrant appels, SMS/MMS illimités et 100 Go d’Internet en 5G. Cependant, il faut être prudent, car au bout de 6 mois, le prix passe à 31,99€/mois. Mais au final, comme il s’agit d’une solution sans engagement, ce n’est pas très dérangeant.

Pour finir, la formule la plus complète est celle à 22,99€/mois qui donne accès à 170 Go d’Internet. En résumé, sans être le leader dans ce secteur, Orange offre un certain choix dans ses forfaits. Mais il ne faut pas non plus oublier que l’entreprise possède la meilleure couverture réseau en France. C’est un argument non-négligeable pour les personnes vivant éloignées des grandes agglomérations.

À lire aussi : quel opérateur tombe le plus fréquemment en panne ?

🏆 Le meilleur forfait 5G d’Orange

Comme nous venons de le voir, Orange propose de bons forfaits mobiles 5G avec et sans engagement. Bien évidemment, d’une solution à l’autre, les tarifs et les options vont différer, mais dans le principe, tout le monde peut trouver la formule qui lui convient. En règle général, nous allons plutôt conseiller de vous tourner vers un forfait sans engagement. En effet, même si vous souhaitez un smartphone à un prix avantageux, les tarifs mensuels et la hausse du prix de l’abonnement au bout de 6 mois sont réservés à une certaine clientèle.

Quoiqu’il arrive, chez Tom’s Guide, nous vous conseillons de vous tourner vers la solution à 22,99€/mois avec 170 Go et tout en illimité. Cette quantité d’Internet est amplement suffisante et surtout vous allez pouvoir résilier votre forfait au bout de 6 mois au moment de la hausse des prix. D’autre part, si une formule avec 100 Go est trop pour vous, vous pouvez vous tourner vers l’abonnement à 16,99€/mois. Cependant, cette dernière comprend seulement 100 Go d’Internet avec appels et SMS en illimités. Une nouvelle fois, le principal argument d’Orange reste son excellente couverture réseau.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs smartphones 5G

💰 Le meilleur forfait pas cher d’Orange

Si vous cherchez un forfait peu cher et que vous n’avez pas besoin d’une grande quantité de Go d’Internet, Orange a une solution pour vous. Il s’agit de la solution sans engagement à 2,99€/mois avec 100 Mo, 2 heures d’appels et SMS illimités. Sur ce point, c’est un des abonnements les moins chers du secteur. Cependant, on commence à avoir l’habitude, au bout de 6 mois, la formule passe à 8,99€/mois. Soyons clairs, nous ne conseillons pas de garder votre forfait à partir de cette date, le prix devient beaucoup trop élevé pour si peu d’options. Pour le reste, il n’y a pas de formule disponible chez Orange sous la barre des 10 euros par mois. Pour rappel, peu importe l’abonnement, il faut généralement débourser 10 euros pour la carte SIM.

À lire aussi : Comment bloquer efficacement les appels et SMS indésirables ?

🌍 Le meilleur choix pour un forfait international Orange

Il existe plusieurs solutions pour communiquer à l’international chez Orange. Mais si on doit choisir le meilleur forfait, alors il s’agit de celui avec 240 Go d’Internet en 5G à 64,99€/mois avec engagement 24 mois. Le tarif est très élevé, mais il va être difficile de trouver mieux ailleurs. Cette formule comprend un tarif avantageux sur un nouveau smartphone (plus prêt d’un mobile en cas de perte ou de vol), SMS/MMS illimités en France et en Europe, mais aussi appels illimités vers les fixes de 100 destinations, dont les États-Unis. De plus, vous disposez de 140 Go d’Internet uniquement réservé à vos déplacements en Europe.

À lire aussi : Forfait mobile international, comment bien choisir ?

Cependant, si vous souhaitez simplement communiquer au sein de l’UE et avec des pays comme la Suisse, tous les forfaits d’Orange proposent ce type de service. Cela concerne même les moins onéreux et il n’y a pas de surcoût.

Sinon, il existe aussi la solution des packs « Orange Travel » pour de courts séjours à l’étranger. Ces derniers couvrent presque le monde entier et leurs durées varient entre 7 jours et 1 mois. Dans le principe, vous pouvez même vous rendre au Japon et souscrire à une formule adaptée. Cependant, ces dernières dépassent rarement les 10 Go d’Internet et les prix peuvent atteindre 45€ pour 7 jours. Mais finalement mieux vaut dépenser cette somme que risquer le hors forfait à l’autre bout du monde.

À lire aussi :