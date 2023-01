Oscars : Marvel obtient sa toute première nomination pour un rôle

La liste des nominations pour les Oscars est tombée et avec elle, une surprise de taille. Pour la première fois, l’Académie a mis à l’honneur un film Marvel pour un prix d’interprétation. Angela Bassett a été nominée dans la catégorie “Meilleure actrice dans un second rôle” pour sa performance dans Black Panther : Wakanda Forever.

Angela Bassett incarne la reine Ramonda dans Black Panther : Wakanda Forever © Marvel Studios

Les nominations aux Oscars 2023 sont tombées ce mardi. Et au milieu de toutes les annonces, les aficionados du MCU ont eu le plaisir de découvrir la nomination d’Angela Bassett dans la catégorie “Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle”. Celle qui interprète la reine Ramonda dans Black Panther : Wakanda Forever vient de marquer l’histoire de Marvel. Elle est la première actrice à être reconnue par l’académie pour une performance scénique dans un film du MCU.

Son prédécesseur Black Panther avait déjà ouvert la voie en 2019 en devenant le premier film du MCU récompensé de plusieurs statuettes. Le film, qui met en vedette le regretté Chadwick Boseman, avait décroché sept nominations. En définitive, il avait reçu les Oscars des meilleurs décors, de la meilleure création de costumes et de la meilleure musique de film. Soit les seuls Oscars jamais remportés par un film de Marvel Studios.

Oscars : combien de nominations pour Black Panther 2

Black Panther : Wakanda Forever a totalisé cinq nominations pour la 95e cérémonie des Oscars qui aura lieu le 12 mars :

Meilleure actrice dans un second rôle

Meilleure chanson originale

Meilleure conception de costumes

Meilleurs maquillages et coiffures

Meilleurs effets visuels

Quant à Angela Bassett, elle avait déjà été nominée pour la meilleure actrice pour son interprétation de Tina Turner dans What’s Love Got to Do With It en 1993. Pour Wakanda Forever, Angela Bassett a également remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle aux Golden Globes.

Bien qu’il soit rare qu’un film de super-héros soit reconnu (et vainqueur) dans l’une des meilleures catégories des Oscars, il existe un précédent : Joaquin Phoenix, vainqueur de l’Oscar du meilleur acteur en 2020 pour son rôle d’Arthur Fleck dans Joker. En 2009, Heath Ledger avait remporté un Oscar à titre posthume pour son interprétation du Joker dans The Dark Knight.

À lire > The Boys se moque ouvertement des prochains Oscars