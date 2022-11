Scénario, croyance et recasting : l’influence de Boseman sur Black Panther 2

En très peu d’apparition, Chadwick Boseman a marqué les amateurs du MCU. L’interprète de T’Challa laisse désormais sa place à une remplaçante dévoilée dans le nouveau trailer de Black Panther 2. Et si la scène post-crédit de Wakanda Forever promet de surprendre, beaucoup regrettent la disparition de l’acteur.

En pleine promotion de cette suite sous forme d’hommage, Ryan Coogler nous en dit plus sur Chadwick Boseman. Scénario, croyance et recasting, voici ce que nous dit le réalisateur !

Remplacer Chadwick Boseman dans le rôle de Black Panther ? Ryan Coogler ne l’a pas envisagé pour plusieurs raisons. À la place, le réalisateur intègre la disparition de l’acteur dans la mythologie du MCU. Et voici ce qui a motivé sa décision.

Pour que quelqu’un d’autre soit T’Challa […] Nous ne l’aurions pas cru. Peu importe le talent de l’acteur, vous voyez ce que je veux dire ? Il nous aurait manqué la vérité nécessaire pour accomplir un bon boulot. La vérité, c’est le monde dans lequel nous puisons en tant qu’artistes. Notre vérité est perdue. Ce qui est un fait de la vie. C’est un cadeau et une malédiction. Les héros, les grands hommes, eux aussi peuvent mourir.

Toujours dans cette interview, Ryan Coogler dévoile que Chadwick Boseman n’a pas lu le scénario de Black Panther 2. L’acteur ne voulait pas écraser les idées du cinéaste qui, à ce moment, ne savait pas pour sa maladie. Le réalisateur explique : « Il a dit qu’il ne voulait pas lire le scénario. Qu’il ne voulait pas gêner les notes du studio. Il m’a dit, ‘C’est mieux si je le lis plus tard’. Mais j’ai découvert qu’il était trop fatigué pour le lire ».

Ryan Coogler nous apprend également que Chadwick Boseman se sentait « élu » pour interpréter T’Challa. Un rôle à la mesure de l’acteur puisque les fans l’ont immédiatement adopté dans la peau du personnage.

[Chadwick Boseman] se sentait élu pour ce rôle. On en parlait, il me disait : « Je veux ce rôle et si jamais ils le font, je sens que c’est à ma mesure ». Il était T’Challa avant Civil War, en quelque sorte, vous voyez ce que je veux dire ? Dans son esprit.

Ryan Coogler