The Boys se moque ouvertement des prochains Oscars

Alors que la campagne des Oscars bat son plein et que les studios soumettent leurs productions à l’académie, The Boys se moque ouvertement de la cérémonie avec une fausse candidature de Dawn of the Seven affichée à Los Angeles !

The Boys se moque des Oscars avec son faux films © Amazon Studios

Si Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir représente le plus ambitieux des projets d’Amazon Studios, The Boys reste sa valeur sûre. Et ça, personne n’ira dire le contraire ! Prime a même profité du succès de la saison 3 pour dévoiler le teaser de Gen V, son spin-off se déroulant dans l’université de Vought International. En attendant de découvrir cette série dérivée et sa saison 4, The Boys se paie les Oscars dont la saison bat son plein !

Une fausse campagne adressée à l’académie des Oscars

We’re proud to market our marketing this awards season. Wild postings for Dawn of the Seven are now up in L.A. to take a photo with, or simply help you reflect on the greatest cinematic achievement ever. For Your Consideration in all categories, including Best Actor – Homelander! pic.twitter.com/skI03NeFdF — Vought International (@VoughtIntl) December 8, 2022

Les amateurs de The Boys savent que Vought International produit des films qui mettent en scène ses héros. Une parodie évidente du MCU/DCEU qui permet un joli troll de la part de la série. Aux USA, des panneaux publicitaires font la promotion du faux long-métrage Dawn of the Seven de The Boys pour concourir aux Oscars.

Pour rappel, à Los Angeles, la cérémonie bat son plein alors que les studios soumettent leurs productions éligibles à l’académie. Ces posters placardés par les producteurs sont accompagnés de « For your consideration », une formule que reprend The Boys dans sa parodie.

Dawn of the Seven apparaît plusieurs fois pendant la série. L’occasion pour The Boys de se moquer des productions actuelles. Ce faux film appartient au Vought Cinematic Universe et rappelle fortement le DCEU (en plus du MCU). Notamment par sa photographie et son tournage mouvementé… comme Justice League de Joss Whedon/Zack Snyder. Dans la série, le réalisateur de Dawn of the Seven, Adam Bourke, est remplacé par un personnage appelé Joss… On fait difficilement plus limpide.

Sans oublier que dans The Boys, Adam Bourke a droit à son montage de Dawn of the Seven appelé The Bourke Cut, comme le Snyder Cut de Justice League. Un long-métrage publié sur le faux service de streaming Vought++, parodie évidente de Disney+ et autres HBO Max.

