Black Panther 2 : les premiers avis sont tombés, que vaut le nouveau Marvel ?

Black Panther: Wakanda Forever © Marvel Studios

Le premier teaser de Black Panther : Wakanda Forever a rendu un hommage vibrant à Chadwick Boseman. L’acteur, qui interprétait le rôle-titre dans le premier volet, est décédé des suites d’un cancer du côlon le 28 août 2020. La suite programmée depuis belle lurette a tout de même été maintenue. Elle sortira le 9 novembre prochain.

Dans un Wakanda endeuillé par le décès du roi T’Challa, Ramonda s’est rassise sur le trône, secondée par sa fille Shuri mais aussi par les Dora Milaje, Okoye, M’Baku et Ayo. Mais une menace surgit, Namor déclenchant les hostilités contre le royaume… Un personnage va devoir enfiler le costume de Black Panther !

Des critiques très élogieuses pour Black Panther : Wakanda Forever

Black Panther 2 a eu le droit à sa première mondiale. Si bien que nous pouvons d’ores et déjà découvrir les premiers avis. La critique de cinéma Josie Meléndez le trouve « plus sérieux dans le ton », estimant qu’il s’agit d’une « merveilleuse conclusion pour la phase IV du MCU ». « Il célèbre les femmes en les dépeignant comme les protectrices les plus féroces de toutes », applaudit-elle.

De son côté, Brian Davids (The Hollywood Reporter) est également conquis : « Black Panther : Wakanda Forever est le film le plus poignant et le plus puissant de Marvel à ce jour. C’est intense et sombre comme il se doit, se détachant la plupart du temps du ton caractéristique du studio »

Charles Pulliam-Moore (The Verge) distribue également les bons points, assurant que l’histoire racontée est « l’une des plus intimes et des plus sincères du MCU ». « C’est un film axé sur le chagrin et le processus de deuil plutôt que sur les super-héros et le spectacle », détaille-t-il.

Steven Weintraub (Collider) renchérit : « Je sais que vous n’y croyez pas quand les gens sortent d’une première mondiale et disent qu’un film est génial… mais Black Panther : Wakanda Forever est une suite fantastique et un grand film. Je savais que ce serait émouvant et ça l’était. Préparez-vous à verser des larmes. »

Un dernier avis pour la route signé par la critique Tessa Smith : « Black Panther : Wakanda Forever ressemble à un film de guerre. C’est émouvant, intense et phénoménal. Namor est un méchant incroyable et puissant. Wakanda Forever met l’accent sur le chagrin, la perte et la vengeance ». De quoi vous donner envie d’aller regarder le film ?