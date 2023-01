Panne Free : plus d’Internet et de réseau mobile en région parisienne, que se passe-t-il ?

Nouvelle panne d’Internet chez Free © Tom’s Guide FR

Et c’est reparti pour un tour. Votre box Free ne marche plus ? Vous n’avez plus de réseau Free Mobile ? Ne cherchez pas. Une nouvelle panne Free touche, de nouveau, le département des Yvelines (78) depuis ce matin, vendredi 6 janvier 2023.

Une panne avait déjà sévèrement impacté le département en octobre dernier, comme nous avons l’habitude de vous le préciser et de vous aider dans ces cas-là. Rappelons que Free s’était finalement et enfin officiellement exprimé sur le sujet.

Nouvelle panne Free Yvelines au 6 janvier 2023

C’est donc une fois de plus le département des Yvelines qui est touché, selon Free 1337, sur Twitter. Voici le message :

Bonjour, une nouvelle interruption de service a été constatée sur la région de Rambouillet, Saint-Rémy-lès-Chevreuse & Saint-Arnoult-en-Yvelines (78). Nos équipes sont déjà mobilisées et nous vous tiendrons informés de l’évolution, merci pour votre patience. Free 1337

Pour l’instant, Free ne s’est pas officiellement exprimé sur le sujet. Nous les avons contactés et restons en attente de réponse. Nous vous tiendrons bien évidemment informés. Comme toujours, vous pouvez également aller voir la carte des pannes Internet, fibre, 4G, etc. des opérateurs Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free signalées aujourd’hui en France ici.

