Free : que faire si le réseau est en panne ?

Le réseau Internet ou mobile de Free rencontre un problème et vous ne savez pas ce que vous pouvez faire ? Voici un petit guide pour vous donner quelques solutions et vous éclairer sur les bonnes attitudes à adopter.

Panne Free ? On vous aide © Tom’s Guide FR

Bien malheureusement, le réseau Free est malencontreusement soumis à des problèmes relativement courants. On se souvient, en février de cette année, de plusieurs problèmes qui auront impacté le réseau Fibre de l’opérateur et, dans la foulée, des milliers d’utilisateurs.

Chez Free, les pannes peuvent être causées par des dizaines de choses différentes. Il peut s’agir de problèmes internes, de coupures de lignes et autres avaries DNS, voire, de câbles optiques grignotés par des rongeurs, ce qui était arrivé le mois dernier.

Si vous avez des difficultés à vous connecter au réseau mobile ou Internet de Free, nous espérons que ce dossier vous aidera à mieux comprendre et maîtriser la situation.

Consulter l’état du réseau de Free

Autant le dire tout de suite : il y a de fortes chances pour que vous deviez prendre votre mal en patience, en fonction de la situation. On distingue deux types de problèmes :

Soit le problème est isolé et ne concerne que votre ligne : vous pourrez le résoudre avec l’aide de Free.

Soit le problème est plus global et malheureusement, vous ne pourrez théoriquement pas y faire grand-chose.

Mais rassurez-vous, puisqu’il est possible de consulter l’état du réseau de Free grâce à plusieurs outils. D’une part, le site Downdetector vous permettra d’accéder à une carte de France métropolitaine et de voir quels sont les régions impactées. Vous pouvez également signaler votre panne afin d’agrémenter les données par votre situation. D’autre part, le site Free-reseau.fr vous permet de connaître l’état des DSLAM et des NRO de l’opérateur, vous donnant une idée claire des endroits qui subissent une avarie.

Grâce à ces deux outils, vous serez en mesure de voir si vous êtes le seul concerné, ou si le problème est plus global.

Comment contacter Free en cas de problème ?

Si le problème dure depuis plus d’une journée ou que vous semblez être le seul à être concerné, c’est qu’il est temps de contacter Free pour comprendre la situation. Il existe plusieurs moyens pour contacter l’assistance de Free :

Par téléphone au 1044 (pour les non-abonnés) et 3244 (pour les abonnés). Notez que les abonnés peuvent joindre Free de 7 heures à minuit, 7 jours sur 7.

(pour les non-abonnés) et (pour les abonnés). Notez que les abonnés peuvent joindre Free de 7 heures à minuit, 7 jours sur 7. Utiliser le service de chat en ligne du site officiel.

du site officiel. Contacter un opérateur de Free via le service de visioconférence Face to Free.

Gardez toutefois en tête que si le problème est global, vous ferez peut-être face à un SAV surchargé. Prenez donc votre mal en patience, et privilégiez le chat en ligne pour ne pas attendre des heures au bout du fil.

Comment me connecter à Internet si le réseau Free ne marche pas ?

Si le problème ne concerne que le réseau Internet fixe (ADSL ou fibre) de Free et que vous disposez d’un forfait mobile avec des données cellulaires, sachez que vous pouvez utiliser votre téléphone en partage de connexion.

Sur iPhone, allez dans Réglages > Données cellulaires > Partage de connexion > Autoriser d’autres utilisateurs.

Sur Android, allez dans Paramètres de l’appareil > Réseau et Internet > Point d’accès et partage de connexion.

Sur votre ordinateur, recherchez le réseau Wifi de votre téléphone mobile et connectez-y vous avec le mot de passe que vous aurez précédemment choisi dans les paramètres.

Attention toutefois à ne pas dépasser la limite de données cellulaires allouée par votre opérateur. Vous pourrez retrouver votre data 4G / 5G maximale autorisée sur votre compte client, auprès de votre opérateur mobile, qu’il s’agisse de Free ou non.

Je suis à l’étranger et le réseau Free ne marche pas, que faire ?

Vous êtes en déplacement à l’étranger et vous n’arrivez pas à vous connecter au réseau Free ? L’option Communications à l’international vous permet de recevoir ou d’émettre des communications depuis l’international et l’Outre-Mer (hors Europe et DOM) vers la France. Rendez-vous sur votre Espace Abonné Mobile > Mes options > Communications à l’international > Détails. Renseignez ensuite vos informations de carte bancaire pour régler l’avance sur consommation de 10 euros, permettant l’activation de l’option (demandée une seule fois lors de la première activation).

Pour les communications depuis l’Europe et les DOM (voir liste dans la brochure tarifaire), l’activation de cette option n’est pas nécessaire. Mais vous devrez peut-être activer l’option des Données mobiles en itinérance depuis votre téléphone, généralement dans le menu relatif aux données cellulaires.

J’arrive à me connecter au réseau Internet Free (ADSL ou Fibre) mais le débit est lent, que faire ?

Si votre problème concerne le débit de votre Freebox, sachez que vous pouvez réaliser un test de connexion sur le site Nperf.com. Veillez à faire le test sans qu’aucun téléchargement ne soit en cours. Si le débit est anormal, tentez de désactiver le Wifi et de le réactiver. Tentez de débrancher votre Freebox, d’attendre une dizaine de secondes et de la rebrancher.

S’il s’agit d’un problème avec le DNS de Free, vous pouvez tenter de régler le problème comme ceci :

Sur Windows : allez dans Centre Réseau et Partage > Modifier les paramètres de la carte > Propriétés sur votre carte Wifi > Double clic sur Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) > remplissez les deux cases en bas Serveur DNS préféré et Serveur DNS Auxiliaire.

Sur Mac : allez dans Préférences Système > Réseau > Avancé > DNS, puis ajoutez les DNS de votre choix en cliquant sur le + situé en bas à gauche.

Il suffit ensuite de rentrer l’un de ces serveurs DNS, réputés comme étant fiables et robustes, et reprendre vos activités. Google : 8.8.8.8 / 8.8.4. Cloudflare : 1.1.1.1 / 1.0.0.1. FDN : 80.67.169.12 / 80.67.169.40.



Quel que soit votre cas, nous espérons avoir pu vous aider et nous vous souhaitons du courage dans ces moments énervants où patience est de rigueur.