Peugeot : voici le volant futuriste qui équipera les voitures électriques dès 2026

Peugeot Hypersquare

Peugeot s’apprête à secouer l’industrie automobile avec le Hypersquare, un volant rectangulaire dont la production est prévue pour 2026, a priori au sein des 208 et 2008. Ce choix audacieux marque un « changement radical » dans la conception et la technologie de l’habitacle, selon le constructeur.

Un design disruptif au service de l’ergonomie

`Le Hypersquare abandonne la forme circulaire traditionnelle pour un design rectangulaire rappelant les manettes de jeu. Cette innovation, préfigurée sur le concept-car Inception en 2023, marque l’évolution du concept i-Cockpit de Peugeot, vieux de dix ans.

L’Hypersquare rompt radicalement avec les codes traditionnels du design automobile. Sa forme rectangulaire, qui semble tout droit inspirée du monde du jeu vidéo, offre une meilleure ergonomie et un accès plus facile aux commandes. L’espace gagné permet également d’intégrer de nouvelles technologies, comme un affichage tête haute élargi (il sera accompagné d’un écran d’infodivertissement incurvé panoramique de 21 pouces).

L’Hypersquare est indissociable du système steer-by-wire (vu dans l’Infiniti Q50 ou la Lexus RZ 450e). Cette technologie remplace la traditionnelle tringlerie mécanique par des signaux électriques, offrant une précision accrue et une adaptation de la direction en fonction du contexte de conduite. L’Hypersquare intègre également des boutons et des molettes tactiles pour un contrôle (on l’espère) intuitif des fonctions du véhicule.

Un volant qui risque de faire débat

Peugeot est convaincu que les automobilistes sont prêts à adopter ce changement radical. La marque mise sur l’Hypersquare pour se démarquer de la concurrence et affirmer son leadership dans le domaine de l’électrique. Des tests exhaustifs auprès de clients européens ont montré une réception positive du volant, selon Linda Jackson, PDG de Peugeot.

Mais si l’Hypersquare séduit par son design avant-gardiste et ses promesses technologiques, son ergonomie et sa praticité risque de faire l’objet de discussions. La prise en main d’un volant rectangulaire peut dérouter et la perte de sensations liées à la direction mécanique pourrait en frustrer certains. La fiabilité du système steer-by-wire et son impact sur la sécurité font également l’objet de questions légitimes. Sans parler du fait que les constructeurs pensent presque tous à enfin revenir aux boutons physiques dans les voitures.

L’avenir dira si l’Hypersquare sera un succès ou un échec. En attendant, Peugeot a le mérite de proposer une vision audacieuse et de bousculer les codes d’un secteur en pleine mutation.

Source : AutoCar