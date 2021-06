Philips Hue : la nouvelle application facilite l’automatisation de vos ampoules connectées

La quatrième version majeure de l’application Hue est en cours de déploiement. Celle-ci a été entièrement repensée pour offrir des performances plus rapides lors du contrôle de vos lumières, tout en facilitant la gestion des pièces, des zones et des scènes d’éclairage.

Philips Hue nouvelle application – Crédit : Philips

Philips Hue 4.0 vise à regrouper toutes les fonctionnalités essentielles dans une interface utilisateur plus conviviale. Elle met davantage l’accent sur l’automatisation et facilite le contrôle de plusieurs ampoules. Sur Android et sur iOS, il est possible de contrôler vos lumières avec les raccourcis.

Les développeurs ont notamment ajouté une galerie de scénarios Hue, qui met en avant la sélection de préréglages d’éclairage. Vous pourrez ainsi toucher un scénario dans ce catalogue pour le prévisualiser instantanément. Vous pouvez ensuite cliquer sur « Ajouter à mes scénarios » pour l’épingler à l’onglet Accueil.

La nouvelle application Hue est plus facile à utiliser

Hue remplace également l’onglet Routine par un nouvel onglet nommé Automatisations. Celui-ci permet de déclencher vos lumières pour qu’elles s’allument ou s’éteignent à un moment spécifique. Cela vous permet par exemple d’éclairer la chambre à coucher à pleine luminosité le matin et d’éteindre toute la maison au coucher.

Quatre automatisations sont proposées par défaut : « Réveil avec lumière », « Aller se coucher », « Rentrer à la maison » et « Quitter le domicile ». En cliquant sur l’une d’elles, vous pourrez alors définir quels jours et à quelle heure vous souhaitez que ces automatisations se produisent. Il vous est également possible de créer votre propre automatisation personnalisée si celles proposées ne vous conviennent pas.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités et les petites améliorations qui rendent l’application plus conviviale, on peut citer la possibilité d’ajouter une nouvelle lumière à une pièce depuis l’onglet Pièce lui-même. La mise à jour est normalement déjà disponible pour tous les utilisateurs sur le Google Play Store et sur l’Apple Store. Si vous ne possédez pas encore d’ampoules Philips Hue ou que vous souhaitez comprendre comment cela fonctionne, n’hésitez pas à suivre notre guide.

Source : Tech Radar