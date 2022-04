Pininfarina lance une trottinette électrique premium, voici ses caractéristiques

Pininfarina se lance sur le marché des trottinettes électriques. On vous détaille les caractéristiques haut de gamme de la KPF Argento, conçue avec la complicité du constructeur Platum.

La KPF Argento signée Platum et Pininfarina

Il existe une multitude de trottinettes électriques que vous pouvez d’ailleurs comparer dans notre guide d’achat. Et elles seront bientôt rejointes par une nouvelle venue, fruit de la collaboration entre Platum et Pininfarina. L’entreprise italienne spécialiste du design automobile, connue notamment pour avoir collaboré avec Peugeot et Ferrari, a développé la KPF Argento. Celle-ci sortira dans le courant du mois d’avril au prix de 599 euros.

Alors que Pininfarina est surtout célèbre pour son travail sur le design des voitures classiques, l’entreprise a déjà une solide expérience sur le marché de l’électrique. Elle a notamment conçu son premier véhicule électrique en 1978 et a récemment collaboré avec la société chinoise Deepway pour concevoir un camion électrique.

KPF Argento : une trottinette dotée d’une très bonne autonomie

Mais quelles sont les fonctionnalités de sa trottinette électrique ? Contrairement aux trottinettes du championnat eSkootr qui montent à 100 km/h, la KPF est conçue pour être utilisée en ville. Trois modes de conduite sont de la partie, à savoir éco (6 km/h), normal (20 km/h) et sport (25 km/h).

Comme le souligne Pininfarina, « les pneus de 20 pouces avec chambre à air amortissent les irrégularités de la route, offrant une stabilité accrue ».Du reste, l’écran affiche le mode choisi, le niveau de batterie restante et la distance parcourue sur une session de conduite. Cette trottinette a une autonomie de 40 km, ce qui la classe dans le haut du panier par rapport à ses concurrentes directes.

À lire > Test Xiaomi Mi Scooter Electric Essential : la trottinette pas chère qui a tout d’une grande

Outre des phares à LED, elle est composée d’une plateforme s’étalant sur 83,5 cm, calibrée pour « maximiser les fluctuations du corps de l’utilisateur », promet le fabricant. On retrouve aussi un système de suspension dissimulé et un châssis en aluminium. En somme, Pininfarina indique que sa trottinette est « un concentré de technologie , d’ ergonomie et d’ innovation avec des composants de haute qualité garantissant un maximum de confort d’utilisation ». Une promesse que les futurs tests confirmeront ou infirmeront.

Source : Pininfarina