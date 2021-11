Playdate : la console à manivelle est repoussée jusqu’en 2022

Playdate, la petite console jaune à manivelle de Panic, ne sera pas expédiée en décembre comme prévu. Panic vient d’annoncer que les premières livraisons sont repoussées à début 2022 à cause de problèmes de batteries et de la pénurie mondiale de puces électroniques.

Annoncée en 2019, la Playdate est une petite console jaune à manivelle pour le moins originale. Les premières commandes devaient être expédiées dès le mois de décembre cette année. Néanmoins, la société Panic à l’origine de la Playdate vient d’annoncer que la sortie de la console est repoussée jusqu’en 2022.

La console Playdate – Crédit : Panic

Ce retard est dû à des problèmes de batteries et à la pénurie mondiale de puces électroniques. Il a été annoncé juste après le délai du Steam Deck de Valve dont les premières précommandes seront expédiées dès février 2022 au lieu de décembre 2021. Panic a précisé que les 20 000 premières Playdate seront expédiées début 2022. Les 30 000 suivantes devraient être livrées d’ici la fin de l’année prochaine.

Le processeur utilisé par la Playdate en rupture de stock pendant 2 ans

Le premier problème inattendu rencontré par Panic était celui des batteries. Les premières 5 000 consoles sont arrivées à l’entrepôt californien en 2021. Comme Panic l’a expliqué, « nous avons commencé à en tester quelques-unes. Nous nous sommes rapidement inquiétés du fait que certaines d’entre elles ne donnaient pas la dure de vie de la batterie que nous attendions ». Par conséquent, les 5 000 Playdate ont été renvoyées en Malaisie pour recevoir de toutes nouvelles batteries plus performantes.

Ensuite, Panic a aussi subi les lourdes conséquences de la pénurie mondiale de puces électroniques. La société a précisé que : « beaucoup de nos composants ont été considérablement retardés. En fait, nous ne pouvons plus obtenir le processeur actuel de Playdate pendant deux ans ». Panic a donc revu la carte-mère de la console afin de choisir un processeur similaire qui a l’avantage d’être disponible.

Dotée d’un écran LCD en noir et blanc de 2,7 pouces, la Playdate prévoit un mode de distribution des jeux inédits. Les 24 jeux compris dans le prix de la console seront envoyés chaque semaine. Les joueurs pourront aussi acheter un pack d’une dizaine de jeux. Ils recevront un jeu par semaine sans savoir lequel et à quel moment. La LED de la console signalera qu’un jeu a été reçu. La console a une croix directionnelle, deux boutons et une manivelle pour passer ou remonter le temps.

